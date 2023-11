Augsburg

Vorsicht vor Einbrechern: Jetzt häufen sich die Delikte in Augsburg

Ein Einbrecher hebelt ein Fenster auf, auch wenn in diesem Fall das Foto gestellt ist. In der dunklen Jahreszeit häufen sich die Einbrüche in Augsburg.

Plus Ein Familienvater aus Haunstetten schildert sein Erlebnis. Die Polizei registriert mehr Einbrüche als im Vorjahr. So kann man sich besser schützen.

Für Friedhelm T. (Name geändert) ist es noch immer ein Schock, obwohl die Tat zwei Wochen zurückliegt: "Ich hätte nicht gedacht, dass es am helllichten Tag passiert. Und dies in Haunstetten", sagt der Familienvater im Rückblick. In die Wohnung der Familie in einem Mehrfamilienhaus ist eingebrochen worden, Schmuck und Bargeld wurden gestohlen. Die Polizei wurde informiert, doch Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Der Einbruch in Haunstetten ist ein Fall von mehreren Delikten in den zurückliegenden Wochen. Gerade in den Herbst- und Wintermonaten häuften sich Einbrüche, bestätigt die Polizei. Wie kann man sich davor schützen?

Markus Trieb, Sprecher der Polizei, sagt: "Generell steigt die Gefahr vor Einbrüchen in der dunklen Jahreszeit. Das merken auch wir bei der Polizei." Aktuelle Zahlen gebe es nicht, das Polizeipräsidium erwarte jedoch eine Steigerung an Wohnungseinbrüchen im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Trend sei bereits erkennbar. Welche Viertel im Stadtgebiet besonders anziehend für Einbrecher sind, will die Polizei nicht sagen. "Über die Vorgehensweise der Täter geben wir aus ermittlungstaktischen Gründen keine Auskünfte", so Trieb. Vergleiche von Stadtteilen fallen deshalb schwer, weil man unterscheiden müsse, ob es sich um reine Wohngebiete handelt oder wie sich die Bevölkerungsstruktur zusammensetzt.

