Polizei war in dieser Saison nur selten in den Augsburger Freibädern im Einsatz

Die Zahl der Polizeieinsätze in den Augsburger Freibädern lag im vergangenen Sommer bei neun Fällen. Das ist ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu 2023, als die Polizei etwa 40 Einsätze verzeichnete und das Sport- und Bäderamt von insgesamt 95 kritischen Situationen sprach, in denen Polizei, Sicherheitsdienst oder Bäderpersonal einschreiten musste. Der Anstieg im vergangenen Jahr hatte die Politik alarmiert und eine Reihe von Vorsorgemaßnahmen zur Folge, auch wenn die Stadt betonte, dass es „keine chaotischen Zustände“ in den Bädern gebe.

Unter anderem war der Stadtjugendring im Sommer erstmals in den Freibädern unterwegs, um mit jungen Menschen in Kontakt zu kommen. Parallel weitete die Stadt ihre „Bitte. Danke“-Kampagne, mit der Bürger auf Regeln und Rücksichtnahme hingewiesen werden, auf die Bäder aus. Mit diesem Paket habe man wohl Erfolg gehabt, so Sportamtsleiterin Ulrike Greiffenberger. Die Grünen forderten bei der Präsentation der Zahlen im Sportausschuss des Stadtrats, die Maßnahmen auch im kommenden Jahr fortzusetzen.

Augsburger Freibäder: Zahl der minderjährigen Besucher steigt

Der Rückgang der Zahlen ist insofern bemerkenswert, als dass die Zahl der minderjährigen Besucher wohl deutlich nach oben ging. Wie berichtet erließ die Stadt im Sommer zum vierten Mal in Folge Kindern und Jugendlichen das Eintrittsgeld während der Sommerferien. Die Aktion mit mehr jugendlichen Besuchern war als eine mögliche Ursache der gestiegenen Einsatzzahlen genannt worden. In der abgelaufenen Saison wurden insgesamt 45.000 Gratis-Tickets an Kinder und Jugendliche in den Ferien ausgegeben. 2023 waren es hingegen nur knapp 30.000 Gratis-Tickets gewesen. Der Einnahmenverlust für die Stadt liegt inzwischen bei rund 125.000 Euro.

Zur Frage, ob die Aktion fortgeführt wird, gab es noch keine Aussprache im Ausschuss. Angesichts des vergleichsweise hohen Anteils an Nichtschwimmern waren im Vorfeld Zweifel von der Wasserwacht und einigen Stadträten geäußert worden. Nur Gratis-Eintritt ohne Schwimmkurse bringe wenig, mehrheitlich wurde der Gratis-Eintritt aber befürwortet.

Insgesamt kamen 228.000 Besucher in dieser Saison in die städtischen Freibäder (Familienbad, Bärenkellerbad, Fribbe, Lechhausen). Das Naturfreibad Haunstetten wird inzwischen von einem Verein betrieben.