Augsburg

vor 24 Min.

Wegen Gratis-Eintritt? Mehr Polizeieinsätze in Augsburgs Freibädern

Plus Die Zunahme an Polizeieinsätzen in den Freibädern alarmiert manche Stadträte. Am freien Eintritt für Jugendliche im Sommer will die Mehrheit aber nicht rütteln.

Kinder und Jugendliche können in den Sommerferien wieder gratis in die städtischen Freibäder. Der Sportausschuss des Augsburger Stadtrats beschloss dies zuletzt, auch wenn es im vierten Jahr der Aktion Diskussionen gab. Eigentlich soll mit dem Angebot, das in Coronazeiten seinen Anfang nahm, die Schwimmfähigkeit von Kindern verbessert werden - doch vonseiten der Wasserwacht gibt es genau deswegen Bedenken. Und politisch stellt sich die Frage, ob sich der Gratis-Eintritt auf die Zahl von Reibereien in den Freibädern auswirkt.

Wie berichtet hatte die Stadt auf eine Anfrage der AfD hin die Zahl der Polizeieinsätze in den städtischen Freibädern im vergangenen Jahr auf etwa 95 beziffert - das würde eine Vervielfachung gegenüber den Vorjahren bedeuten, in denen es schätzungsweise jeweils zehn bis 20 Einsätze gab. Die Polizei sprach auf Nachfrage dann aber nur von 40 Einsätzen 2023. Das Sportreferat erklärte daraufhin gegenüber unserer Redaktion, dass sich die Zahl 95 auf "kritische Vorfälle" beziehe, in denen teils die Polizei gerufen wurde, die teils aber auch über den Sicherheitsdienst und das Bäderpersonal geklärt werden konnten. "Es herrschen keine chaotischen Zustände in den Bädern", betont Sportreferent Jürgen Enninger (Grüne). Dies gelte auch angesichts des Gratis-Eintritts.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen