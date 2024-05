Augsburg

Beschwerden nach Corona-Impfung: Betroffene kritisieren Versorgungslage

Plus Komplikationen nach Coronaimpfungen sind selten, die Beschwerden aber oft enorm. An der Uniklinik Augsburg gibt es eine Spezial-Ambulanz. Doch Kapazitäten fehlen.

Von Max Kramer

Viele Rufe waren ungehört verhallt, viele Sorgen ignoriert oder kleingeredet worden, bis Post-Vac-Betroffene aus der Region lang ersehnte Hilfe bekamen. Im Oktober vergangenen Jahres fiel der Startschuss für den Aufbau einer Spezial-Ambulanz am Uniklinikum Augsburg (UKA) – eine Anlaufstelle für Menschen, die nach einer Coronaimpfung unter Komplikationen leiden, bis hin zum Impfschaden. "Wir dürfen die Betroffenen mit ihren Beschwerden nicht alleine lassen", sagte damals Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU). Doch auch heute, gut ein halbes Jahr danach, sehen Impfgeschädigte aus dem Raum Augsburg noch Nachholbedarf. Sehr viel sogar.

Der erste Sprechstundentermin in der interdisziplinären Post-Vac-Ambulanz am UKA fand am 12. Dezember statt. Seitdem wurden dort mehr als 60 Patientinnen und Patienten behandelt, wie Prof. Dr. Claudia Traidl-Hoffmann, zuständige Direktorin und Lehrstuhlinhaberin der Umweltmedizin, auf Anfrage mitteilt. "Anfangs erlebten wir einen sehr hohen Andrang, der sich mittlerweile auf einem stabil hohen Niveau eingependelt hat", sagt sie. Der Bedarf ist offenbar groß. Auf der Warteliste der Ambulanz stehen 120 Personen, Termine werden für Monate im Voraus vergeben. Und so sagt auch Traidl-Hoffmann deutlich: "Sowohl die räumlichen als auch die personellen Kapazitäten sind nicht ausreichend."

