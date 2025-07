„Augsburg ist das bessere München“, so betitelte die „Zeit“ 2024 einen Text über unterschätzte Städte. Ganz so weit muss man nicht gehen. Neiddebatten bringen nichts, jeder Standort hat seine Vorzüge. Trotzdem hat das Wochenende gezeigt, dass Augsburg München so manches eben doch voraushat: Der Plärrer ist das bessere Oktoberfest.

