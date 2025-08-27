Großer Preischeck: So viel kosten Bratwurst, Achterbahn und Festzelt beim Herbstplärrer 2025

Was soll daran Wahnsinn sein, Herr Kogelmann? Wissen Sie, was alleine der Erwerb eines Bierzeltes kostet? Wissen Sie, was die Lagerung und Instandhaltung kostet? Wissen Sie, was alleine der Auf- und Abbau sowie der Transport des Zeltes kostet? Wissen Sie, welche Personalkosten und Kosten für Energie bei der Veranstaltung anfallen? Wissen Sie, welche Platzmiete für das Zelt anfällt? Ist Ihnen bekannt, welche Summe allein die Haftpflichtversicherung kostet? Von weiteren Kosten will ich gar nicht erst anfangen, aber die genannten Kosten sind Teil einer betriebswirtschaftlichen Kalkulation. Diese Kosten müssen erwirtschaftet werden, und das unabhängig von Witterung und Besucherzahl. Es zwingt Sie ja niemand, auf dem Plärrer etwas zu essen oder zu trinken, aber Sie sollten akzeptieren, dass die Preise nicht aus Jux und Dollerei so gestaltet sind. Last but not least wollen Sie doch auch für Ihre Arbeit gut bezahlt werden, das selbe Recht sollten Sie auch den Wirten zugestehen.