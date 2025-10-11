Feuerwerk an Stars und After-Show-Party beim Augsburger Presseball

Die Presseball-Organisatoren um Gastgeberin Alexandra Holland setzen in diesem Jahr im Großen Ballsaal auf ein Feuerwerk an Stars und präsentieren auf der Benefizgala, die am 8. November im Kongress am Park in Augsburg stattfindet, gleich drei musikalische Highlights: Vicky Leandros, Alessandro Ristori und DJ Guido la Vespa – drei Musiker, die unterschiedlicher kaum sein könnten, die aber eint, dass sie Generationen und Kulturen verbinden. „Mit unserem diesjährigen Programm laden wir unsere Gäste dazu ein, Musik in ihrer ganzen Vielfalt zu erleben“, sagt Alexandra Holland, Herausgeberin der Augsburger Allgemeinen Zeitung. „Ich freue mich sehr, dass wir die große Vicky Leandros für den Presseball gewinnen konnten und ich freue mich auf eine elektrisierende und exzentrische Performance von Alessandro Ristori. Unsere beiden Main-Acts und DJ Guido la Vespa verkörpern Glamour und gute Laune. Und ich wünsche mir, dass der Presseball ein generationenübergreifender Abend voller Glanz und Lebensfreude wird.“

Seit über sechs Jahrzehnten singt sich die Musiklegende Vicky Leandros in die Herzen des Publikums – mit einer Stimme, die Generationen berührt hat und noch immer berührt. Ihr Sieg beim Eurovision Song Contest 1972 mit „Après toi“, unzählige Gold- und Platin-Auszeichnungen und mehr als 55 Millionen verkaufte Tonträger machen sie zu einer Ikone des europäischen Chansons. Leandros schafft es, zwischen Pop, Soul, Schlager und französischer Melancholie stets mit der Zeit zu gehen und sich doch treu zu bleiben. Ihre Lieder wie „Ich liebe das Leben“, „L’amour est bleu“ oder „Ne me quitte pas“ erkennt man bereits beim ersten Ton – und sie sind Teil des kollektiven Gedächtnisses geworden. Auf der Benefizgala wird Vicky Leandros Gefühl, Tiefe und die große Kunst, mit einem einzigen Lied ganze Lebensgeschichten zu erzählen, eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Foto: AZ-Grafik

Eine gehörige Portion Extravaganz, Retro-Charme und Jet-Set-Glamour bringt Sänger und Entertainer Alessandro Ristori als Main-Act gegen Mitternacht auf den Presseball. Ristori ist längst ein Star auf internationalen Bühnen und in den exklusivsten Clubs der Welt – unter anderem im legendären Billionaire in Monte Carlo. Er und seine Band The Portofinos verstehen es meisterhaft, italienische Nonchalance mit dem Stilgefühl vergangener Jahrzehnte zu vereinen: Ihre Auftritte sind eine Hommage an die Musik der 1950er- und 1960er-Jahre, sie spielen aber auch Klassiker und eigene Songs. Ristoris ganz besonderen Stil schätzen Modehäuser wie Gucci, Armani, Chanel oder Chopard genauso wie luxuriöse Hotels rund um den Globus und exklusive Clubs der internationalen Partyszene. Auch Prominente buchen Ristori nur zu gerne: So spielte er zum Beispiel bei der Hochzeit von Charlotte Casiraghi und dem Londoner Red Cross Gala Dinner, das von Prinz William unterstützt wurde.

Entertainer Alessandro Ristori bietet mit seinen Auftritten eine Hommage an die Musik der 1950er und 1960er. Er steht dieses Jahr beim Presseball auf der Bühne. Foto: Annabel's pics

Nach dem Auftritt von Alessandro Ristori übernimmt Guido „La Vespa“ Perrey zur großen After-Show-Party, die in diesem Jahr erstmalig im Großen Ballsaal stattfinden wird: Der in St. Moritz beheimatete DJ ist eine feste Größe im europäischen Nachtleben und regelmäßig in Clubs und auf Events von Monte Carlo bis Mailand zu erleben. Als Resident-DJ des legendären Dracula Clubs und Meister der House-Musik versteht er es, Atmosphäre zu schaffen: stilvoll, tanzbar und mit sicherem Gespür für den Moment. Unterstützt wird er von Saxophonist Lars Wockenfuss und Sängerin Irina Milovanova. Das Besondere: Bei dieser After-Show-Party gehört die Hauptbühne den Presseball-Gästen als weitere Tanzfläche – ein Erlebnis, das den Presseball 2025 unvergesslich machen dürfte.

Info: Alle Informationen und Tickets unter: presseball-augsburg.de