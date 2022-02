Früherer NPD-Funktionär wehrt sich vor Gericht gegen Vorladung durch die Polizei

Plus Ein früherer NPD-Funktionär soll von der Polizei erkennungsdienstlich behandelt werden. Doch der 67-Jährige will das nicht hinnehmen. Erst kürzlich wurde der Mann verurteilt.

Politisch ist Roland W. dem Anschein nach nicht mehr allzu sehr aktiv. Er sei heute nur mehr publizistisch im Hintergrund tätig, sagt der heute 67-Jährige, der zuletzt als Organisator der rechtsextremen "Bürgerinitiative Ausländerstopp, Augsburg" auffiel. Doch noch immer beschäftigt der ehemalige NPD-Funktionär die Gerichte. Erst im Januar hat ihn eine Strafkammer des Landgerichts der Volksverhetzung schuldig gesprochen, damit ein Urteil der Vorinstanz bestätigt.