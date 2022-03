Prozess in Augsburg

09:13 Uhr

Mammutprozess vor Abschluss: Die Schattenwelt der Augsburger Pflegemafia

Plus Augsburger Pflegedienste sollen in großem Stil betrogen haben. In einem besonders spektakulären Fall geht es um Millionen in Schließfächern und erstaunliche Bilanzen.

Von Jan Kandzora

Der Augsburger Pflegedienst PZA war nicht besonders groß, eine kleine Firma mit Sitz in der Ulmer Straße in Kriegshaber. Aber die Zahlen des Unternehmens waren fantastisch, geradezu schwindelerregend. Wiederholt erzielte der Pflegedienst eine Eigenkapitalrendite von deutlich über 100 Prozent, davon träumen selbst profitable Dax-Konzerne. Angesichts der erstaunlichen Bilanzen ließ sich vermuten, dass mit der PZA etwas nicht stimmte, und tatsächlich stimmte mit der kleinen Firma etwas ganz gewaltig nicht. Sie steht seit Jahren im Zentrum eines Skandals in der Pflegebranche. Es geht um gefälschte Abrechnungen, um scheinbar pflegebedürftige Patienten, die aber in Wirklichkeit fit waren, um einen Betrug in Millionenhöhe.

