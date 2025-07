Abrupter Fahrbahnwechsel löst Verkehrsunfälle aus: Geldstrafe für Verursacher

Wenn am Samstag der FC Augsburg spielt, staut sich oftmals der Verkehr rund um die Fußballarena. Am 26. Oktober vorigen Jahres brauchten Autofahrer auf der B17 in Fahrtrichtung Süden besonders viel Geduld, war es doch nach dem Spiel des FCA gegen Borussia Dortmund zu mehreren Auffahrunfällen gekommen. Nun verhandelte das Amtsgericht den Fall, auf der Anklagebank ein junger Mann aus Kaufbeuren. Wie die Staatsanwältin vortrug, war es durch sein gewagtes Fahrmanöver zu den Kollisionen gekommen. Der 34-Jährige, der einen PS-starkem amerikanischen Pick-up fuhr, war bei der Ausfahrt Inningen quer über die Fahrbahn von links ganz nach rechts gewechselt und hatte auf dem Verzögerungsstreifen mehrere Fahrzeuge rechts überholt. Als er auf die B17 wieder einscherte, löste das die Auffahrunfälle aus. An vier Pkw entstand ein Sachschaden von 22.000 Euro.

