Prozess in Augsburg

18:00 Uhr

Messerattacke im Reese-Park: Wollte der Verdächtige die Tat verschleiern?

Im Februar endete ein Streit unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Reese-Park in Augsburg blutig.

Plus Vergangenes Jahr endete ein Streit unter Jugendlichen in Augsburg blutig. Der Tatverdächtige soll nicht nur drei Menschen verletzt haben - sondern auch sich selbst.

Von Jan Kandzora

Die Verletzungen, die Samuel K. (Name geändert) erlitt, waren erheblich. Jemand hatte dem jungen Mann im Reese-Park im Februar vergangenen Jahres wohl mit einem Messer in den Bauch gestochen; er musste notoperiert werden, nach Informationen unserer Zeitung entfernten die Ärzte ihm dabei ein Stück seines Darms. Die Ermittler von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft sind sich sicher, dass sie wissen, wer Samuel K. die Verletzungen zugefügt hat – sowie einem weiteren Opfer eine geringfügigere Schnittwunde. Seit März sitzt ein 21 Jahre alter Mann in U-Haft, die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Totschlag vor. Nach Informationen unserer Redaktion hat die Kriminalpolizei Hinweise darauf, dass der Mann nach der Auseinandersetzung versuchte, die Tat zu verschleiern.

