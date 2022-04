Prozess in Augsburg

06:30 Uhr

Messerstecherei im Reese-Park: Im Prozess wird gemauert, gelogen und gefehlt

Plus Eigentlich sollte der Prozess um die Messerstecherei im Augsburger Reese-Park bald enden. Doch das Gericht wird immer wieder vor Probleme gestellt.

Von Ina Marks

Im Gerichtssaal Nummer 179 am Augsburger Landgericht ist die Stimmung um neun Uhr morgens offensichtlich nur unter den drei Angeklagten gut. Der 22-jährige Slavko P. (Name geändert), angeklagt wegen des versuchten Totschlags, und seine beiden Freunde, die der gefährlichen Körperverletzung beschuldigt werden, sitzen auf der Anklagebank, tuscheln, lachen. Die Minuten verstreichen. Nicht nur Staatsanwalt Thomas Junggeburth wirkt ungeduldig. Er und die Verteidiger warten auf die Richter und Schöffen, damit die Verhandlung um die Messerstecherei im Reese-Park fortgesetzt wird. Es kommt zunächst anders. Wie so oft in diesem Prozess.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen