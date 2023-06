Rentner auf der Anklagebank: Staatsanwalt berichtet von brutaler Gewalt

Plus Ein 75-jähriger Mann muss sich wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Augsburg verantworten. Im Prozess schweigt der Angeklagte zu den Vorwürfen.

Der Mann betritt den Raum mit Hemd und Anzug, seine Brille ist an einem Band befestigt, die grauen Haare sitzen. Es wirkt, als könnte er auch auf dem Weg zu einem Geschäftstermin sein, doch die dunklen Ringe unter den Augen und die Begleitung zweier Beamter verraten, dass der 75-Jährige aus der Untersuchungshaft kommt – und dass es für ihn hier im großen Gerichtssaal des Landgerichtes Augsburg tatsächlich um weit mehr geht als um einen Geschäftsabschluss. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Rentner vor, mit massiver Gewalt versucht zu haben, seine Frau zu ermorden. Wenn es stimmt, was die Anklagebehörde annimmt, könnte Hubert R. (Namen geändert) das Gefängnis für eine lange Zeit nicht mehr verlassen, vielleicht nie wieder.

Wie berichtet, gehen die Ermittler davon aus, dass Hubert R. offenbar schon länger Groll gegenüber seiner Ehefrau hegte, Renate R., 69 Jahre alt. Staatsanwalt Thomas Junggeburth schildert in der Anklage, dass der 75-Jährige seiner Ehefrau vorgeworfen habe, heimlich Geld beiseitezulegen, ihm finanziell zu schaden. Eine dieser Auseinandersetzungen im Juli vergangenen Jahres führte laut Anklage zu einem Ausraster des heute 75-Jährigen.