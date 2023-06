75-Jähriger soll Ehefrau attackiert haben – war es versuchter Mord?

Plus Ein Augsburger muss sich vor Gericht verantworten, weil er seine Frau angegriffen haben soll. Laut Anklage war Anlass der Tat ein Streit um einen Urlaub.

In diesem Jahr sind die Eheleute 50 Jahre verheiratet, sie könnten Goldene Hochzeit feiern - eigentlich ein freudiges Ereignis. Paare laden zu solchen Anlässen in der Regel Familienmitglieder und Freunde ein und blicken auf die Jahrzehnte des gemeinsamen Lebens zurück. Doch angesichts des Verdachts, der gegen den 75-jährigen Ehemann im Raum steht, ist es wohl ausgeschlossen, dass das Paar dieses Jubiläum noch begeht. Die Staatsanwaltschaft Augsburg wirft Hubert R. (Namen geändert) vor, seine Frau im Juli vergangenen Jahres massiv attackiert zu haben. Die Anklagebehörde geht von versuchtem Mord aus, kommende Woche startet der Prozess vor dem Landgericht Augsburg. Der Grund für die mutmaßliche Gewalttat war den Ermittlungen zufolge banal.

Hubert R. hegte offenbar schon länger Groll gegenüber seiner Ehefrau, Renate R., 69 Jahre alt – das zumindest nehmen die Ermittler an. Es heißt, er habe ihr öfter mal vorgeworfen, heimlich Geld beiseite zu legen, ihm finanziell zu schaden; es soll in der Beziehung oft Streit gegeben haben, Misstrauen. Eine dieser Auseinandersetzungen führte laut Anklage zu einem Ausraster des heute 75-Jährigen. Wieder einmal war es demnach ums Geld gegangen, offenbar gab es einen Disput um eine von der Frau einseitig annullierte Urlaubsreise, die das Ehepaar gemeinsam geplant hatte.