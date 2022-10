Prozess in Augsburg

vor 24 Min.

Ein Unfall als Mordversuch? Mutter berichtet von dramatischem Telefonat

Plus Eine depressive Frau verursacht zwischen Kissing und Augsburg einen Unfall. Die Staatsanwaltschaft wertet dies als versuchten Mord. Was passierte vor der Karambolage?

Von Rasmus Blasel

Es ist Mittwoch, der 16. Februar, als Linda R. (Name geändert) aus dem BKH in Augsburg entlassen wird. Sie geht als Corona-Kontaktperson in häusliche Isolation. Doch zwei später verursacht die 21-jährige Frau einen Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto. Um Suizid zu begehen – gleichgültig der Tatsache gegenüber, dass sie damit möglicherweise weitere Personen mit in den Tod hätte reißen können, so sehen es die Ermittler. Am Landgericht Augsburg läuft der Prozess gegen die junge Frau, die Staatsanwaltschaft hat sie wegen versuchten Mordes angeklagt. Nun hat die Mutter der Angeklagten ausgesagt, die mit ihrer Tochter unmittelbar vor dem Unfall ein Gespräch geführt hatte.

