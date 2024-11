Prozess in Augsburg: Zoobesuch endet in Schlägerei

Mutter und Tochter warten an diesem Nachmittag in einer größeren Gruppe von Zeugen vor einem der Gerichtssäle. Ängstlich schmiegt sich das kleine Mädchen an seine Mutter. Schon zwei Stunden dauert die Verhandlung, in der ihr Vater auf der Anklagebank sitzt. Drinnen geht es auch um sie. Julia*, sieben Jahre alt, hatte an einem Sonntagnachmittag vor zwei Jahren mit ihren Eltern den Augsburger Zoo besucht. Der Ausflug endete abrupt auf dem Spielplatz im Streit und mit Schlägen. Die Anklage gegen den Vater lautet auf Körperverletzung in zwei Fällen. Zum Prozessbeginn hatte Richter Simon Konrad dem graubärtigen 53-Jährigen klargemacht, für ihn stehe viel auf dem Spiel. Im Falle seiner Verurteilung könne es auch eine Haftstrafe von über einem Jahr werden.

