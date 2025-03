Zu schnell zum Standesamt: Unfall bei Hochzeitskorso

Es war eine Kollision zweier Autos wie sie in Augsburg nahezu alltäglich vorkommt. Dumm nur, dass der Unfall ausgerechnet wenige Minuten vor einer Hochzeit passiert ist. Obwohl er mit einem Blechschaden noch glimpflich ablief, landete der Fall jetzt vor Gericht. Und sicher nicht das letzte Mal. Zudem läuft ein Zivilprozess, der entscheiden soll, wer die Reparaturkosten von mehr als 4000 Euro zu bezahlen hat. An diesem Vormittag geht es am Amtsgericht jedoch um strafrechtliche Vorwürfe. Wie ein Aushang vor dem Gerichtssaal verrät, muss sich einer der Fahrer wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

