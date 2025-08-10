Icon Menü
Prozess : Mann aus Augsburg stiehlt Geldbörse in Sicherheitskontrolle am Flughafen

Prozess

Mann aus Augsburg stiehlt Geldbörse in Sicherheitskontrolle am Flughafen

Ein Prozess in Augsburg dreht sich um einen ungewöhnlichen Diebstahl. Angeklagt ist ein Paar aus Augsburg, das durch die Tat wohl auch den Flugplan durcheinander brachte.
Von Klaus Utzni
    |
    |
    |
    Die Tat ereignete sich am Flughafen in Nürnberg, der Dieb soll aus Augsburg stammten. Deswegen läuft dort auch der jetzige Strafprozess am Amtsgericht.
    Die Tat ereignete sich am Flughafen in Nürnberg, der Dieb soll aus Augsburg stammten. Deswegen läuft dort auch der jetzige Strafprozess am Amtsgericht. Foto: Daniel Karmann, dpa (Symbol)

    Es war ein lapidarer, wenn auch skurriler Diebstahl. Aber er brachte an jenem frühen Morgen den Flugplan des zweitgrößten bayerischen Flughafens, des „Albrecht-Dürer“-Airports in Nürnberg, durcheinander. Ungewöhnlich auch, wo sich dieser Diebstahl ereignete. Nämlich in der Sicherheitskontrolle. Jugendrichter Fabian Espenschied durchleuchtete jetzt die dreiste Tat beim Prozess gegen die beiden mutmaßlichen Diebe aus Augsburg

