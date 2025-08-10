Mann aus Augsburg stiehlt Geldbörse in Sicherheitskontrolle am Flughafen

Es war ein lapidarer, wenn auch skurriler Diebstahl. Aber er brachte an jenem frühen Morgen den Flugplan des zweitgrößten bayerischen Flughafens, des „Albrecht-Dürer“-Airports in Nürnberg, durcheinander. Ungewöhnlich auch, wo sich dieser Diebstahl ereignete. Nämlich in der Sicherheitskontrolle. Jugendrichter Fabian Espenschied durchleuchtete jetzt die dreiste Tat beim Prozess gegen die beiden mutmaßlichen Diebe aus Augsburg.

