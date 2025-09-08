Augsburger wollte mit „Blüten“ bezahlen: Falschgeld-Deal in Münchner Club flog auf

Er hatte die Rechnung im wahrsten Sinne des Wortes ohne den Wirt gemacht: Als der 20-jährige Augsburger in einem angesagten Disco-Club in München zwei Wodka-Red-Bulls mit einem gefälschten 50-Euro-Schein bezahlen wollte, flog er schnell auf und wurde von der Polizei festgenommen. Jetzt sollte dem „Blüten“-Verteiler der Prozess gemacht werden. Weil er schon zum zweiten Male der Verhandlung fern blieb, erließ das Jugendschöffengericht unter Vorsitz von Richter Nicolas Pfeil einen Haftbefehl. Offenbar ist der Angeklagte im Ausland untergetaucht.

Um den nachgemachten Geldschein an den Mann zu bringen, hatte sich der junge Mann offenbar gezielt die riesige Disco am Münchner Maximiliansplatz ausgesucht. Weil hier stets großer Trubel unter den vielen Clubbesichern herrscht, glaubte der Augsburger, dem Personal an der Bar die „Blüte“ unauffällig unterjubeln zu können. Doch er hatte sich getäuscht: Der Club-Mitarbeiter steckte den Schein routinemäßig in ein Prüfgerät. In Bruchteilen von Sekunden war klar: Die Banknote ist gefälscht. Der 20-Jhrige wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Beamte fanden in seiner Kleidung noch fünf Portionen Kokain.

Prozess in Augsburg: Gericht stellt Haftbefehl gegen 20-Jährigen aus

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung entdeckte die Polizei weitere „Blüten“. In einem Drucker waren 39 falsche „Fuffziger“ im Nennwert von 1950 Euro versteckt. Der 20-Jährige gab an, er habe die Falsifikate von einem Unbekannten gekauft. Bereits im Juli hatte das Gericht einen Verhandlungstermin angesetzt. Der junge Mann war der Geldfälschung sowie des Drogenhandels angeklagt, weil man davon ausging, dass er das Kokain verkaufen wollte.

Weil er angeblich die Ladung zum Termin nicht erhalten hatte und im Urlaub im Ausland weilte, wurde das Verfahren ausgesetzt. Jetzt erhielt der 20-Jährige noch einmal eine Ladung zum Prozess. Sein Verteidiger Felix Dimpfl, Staatsanwalt Robert Birkner, das dreiköpfige Schöffengericht und ein Polizist als Zeuge warteten allerdings vergeblich auf das Erscheinen des Angeklagten. Befragt vom Gerichtsvorsitzenden, ob er denn wisse, wo sich sein Mandant aufhalte, verwies Anwalt Dimpfl auf seine Schweigepflicht. Ankläger Birkner beantragte daraufhin einen Haftbefehl gegen den 20-Jährigen, den das Gericht dann auch erließ. Ob der Angeklagte jemals gefasst wird, steht in den Sternen.

Das „Inverkehrbringen von Falschgeld“, wie es im Gesetz heißt, ist wie das Herstellen von „Blüten“ selbst ein Verbrechenstatbestand. Es kann selbst bei Fällen mit kleinerer Stückzahl mit Gefängnis bis zu fünf Jahren bestraft werden. Ein gefälschter 50-Euro-Schein ist die Banknote, die mit 28 Prozent am häufigsten in Deutschland auftaucht. Im Jahr 2023 wurden nach einer Statistik des Bundeskriminalamtes in Deutschland bei 58.000 Delikten rund 160.000 „Blüten“ sichergestellt.