Radler bewerten Fahrradfreundlichkeit in Augsburg als mittelmäßig bis schlecht

Die Fahrradfreundlichkeit in Augsburg wird von Radlern weiterhin mittelmäßig bis schlecht beurteilt. Zu diesem Ergebnis kommt der Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, der alle zwei Jahre veröffentlicht wird. Die an der Befragung teilnehmenden gut 750 Augsburger Radler bewerteten die Situation in ihrer Stadt mit der Note 4,1. Das entspricht in etwa den Werten aus den Vorjahren. Nach einem Zufriedenheits-Hoch 2016 mit 3,7 (die Stadt schob damals diverse neue Projekte wie Schutzstreifen an) werden inzwischen wieder Werte erreicht, die denen vor dem Start des Projekts „Fahrradstadt“ gleichen.

Im Vergleich zu anderen Städten vergleichbarer Größe (Ortsgrößenklasse 200.000 bis 500.000 Einwohner) schneidet Augsburg etwas unter dem Durchschnitt ab und belegt Platz 14 von 25. Als positiv bewerteten die Umfrageteilnehmer in Augsburg die Erreichbarkeit des Stadtzentrums mit dem Fahrrad mit einer Durchschnittsnote von 2,7, negativ wurde hingegen die Breite der Radwege mit der Schulnote 5 bewertet.

Fahrradklima-Test in Augsburg: Positive Trends gibt es keine

Im Zeitverlauf der Bewertungen gibt es bei den Augsburger Radlern zuletzt eine Tendenz nach unten. Bei den Kriterien „Fahrradförderung in letzter Zeit“, dem Sicherheitsgefühl und der Sicherheit beim Fahren im Mischverkehr mit Autos sank die Zufriedenheit gegenüber 2022. Bei vielen Kriterien blieb es bei den teils durchwachsenen Bewertungen, positive Trends gab es – anders als in der Vergangenheit – bei keinem Kriterium.

Nach dem Vertrag mit dem Fahrradbürgerbegehren zur Schaffung neuer Radwege und Tempo-30-Abschnitte im Jahr 2021 wurden an mehreren neuralgischen Stellen Verbesserungen geschaffen (etwa in der Hermanstraße), ein durchgängiges Netz von Rad-Vorrangrouten besteht in Augsburg aber nach wie vor nicht.