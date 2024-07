Radlnacht bremst Verkehr in Augsburg aus

Die Radlnacht am Samstag, 20. Juli, wird in Augsburg zu massiven Verkehrsbehinderungen führen. Davon geht die Polizei aus. Unter anderem ist ein Teilstück der B17 wegen der Veranstaltung gesperrt. Autofahrer werden umgeleitet. Die Veranstalter rechnen mit 2000 Teilnehmern, die gegen 21 Uhr zu ihrer zwölf Kilometer langen Tour aufbrechen. Start und Ziel ist am Prinzregentenplatz nahe des Hauptbahnhofs. Die Tour führt entlang eines Teilstücks der B17.

Ab 16 Uhr ist am Samstag der Bereich Prinzregentenstraße, Prinzregentenplatz und Holbeinstraße für den Fahrverkehr komplett gesperrt. Die Sperrung gilt voraussichtlich bis 2 Uhr in der Nacht. Ab 19 Uhr beginnt das Unterhaltungsprogramm. Es gibt eine Bühne. Die Radlnacht, die als Demonstration bei der Stadt Augsburg angemeldet ist, beginnt um 21 Uhr.

Radlnacht in Augsburg: Das ist die Wegstrecke

Straßen entlang der Wegstrecke werden bereits früher gesperrt. Die Polizei gibt folgenden Zeitrahmen an. Ab 20.30 Uhr bis Mitternacht ist der Bereich Prinzregentenstraße - Viktoriastraße - Frölichstraße - Sieglindenstraße - Schlettererstraße - Rosenaustraße - Holzbachstraße - Perzheimstraße - Stadionstraße - Gabelsbergerstraße - B17 (in beiden Fahrtrichtungen) - Bgm.-Ackermann-Straße - Deutschenbaurstraße - Christian-Dierig-Straße - Eberlestraße - Bgm.-Ackermann-Straße - Rosenaustraße - Schlettererstraße - Sieglindenstraße - Frölichstraße - Viktoriastraße - Prinzregentenstraße für den Autoverkehr komplett gesperrt. Aufgrund der Streckenführung ist ab 21 Uhr auch die Sperrung der B17 zwischen den Anschlussstellen Gabelsbergerstraße und Bgm.-Ackermann-Straße in beiden Fahrtrichtungen erforderlich. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Radlnacht in Augsburg: Busse und Trams werden ausgebremst

Auch bei den Straßenbahnlinien und Buslinien werde es im Bereich der Radlnacht zu Verzögerungen, Umleitungen oder kompletten Einstellungen im Betriebsablauf kommen, heißt es. Die Polizei betreut und begleitet nach eigenen Angaben die Versammlung, um einen möglichst störungsfreien Ablauf zu gewährleisten. Gleichzeitig gehe es darum, „die Beeinträchtigungen der Bevölkerung im Rahmen des Möglichen zu minimieren“.

Die Radlnacht wird von Verkehrsaktivisten organisiert. Die Stadt hat sich als Veranstalter zurückgezogen. Vor der Stadt heißt es: „Stadt, Polizei und Veranstalter stimmen sich bei Versammlungen in gemeinsamen Kooperationsgesprächen ab, um die Versammlung für alle Beteiligten so sicher wie möglich zu machen.“ Die Route werde maßgeblich von den Organisatoren festgelegt. Sie stellen zudem Ordner für die Radlnacht.

Ähnlich wie bei früheren Veranstaltungen der Stadt beginnt die Tour gegen 21 Uhr. Es soll Beschäftigten, die am Samstag bis 20 Uhr arbeiten, zumindest die Möglichkeit gegeben werden, vor der Demo nach Hause zu kommen.