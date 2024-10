„Wir werden ausgegrenzt“: Radweg in der Hermanstraße spaltet Gemüter

Es sind 90 Meter, an denen sich der Streit entzündet. Seit zwei Jahren teilen sich Autofahrer und Radfahrer in der Hermanstraße Richtung Königsplatz das Teilstück zwischen Beethovenstraße und Kaiserhofkreuzung. Dafür fiel die zweite Autospur weg. Im Zuge dessen wurde auch das Rechtsabbiegen von der Herman- in die Schießgrabenstraße verboten, um die Sicherheit der Fahrradfahrer zu erhöhen und Rückstaus zu vermeiden. Etliche Radfahrer freuten sich über den Verkehrsversuch, für sie besteht nun vor allem zu Hauptverkehrszeiten in der Früh und am späten Nachmittag mehr Sicherheit. Anwohner des Beethovenviertels hingegen klagen über zunehmenden Verkehr und Lärmbelästigung. Friedhofsbesucher fühlen sich von der Stadt respektlos behandelt. Bald steht eine Entscheidung über die Zukunft des Radwegs an.

Jonas Klimm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hermanstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Radweg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis