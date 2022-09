Augsburg

18:30 Uhr

In der Hermanstraße wird es jetzt ernst mit dem Probe-Radweg

Plus Die Stadt Augsburg markiert am Mittwoch die noch bestehende Radweg-Lücke kurz vor dem Königsplatz. Eine Autospur fällt dafür weg. Drohen jetzt Staus?

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Die Stadt will ab Mittwoch, 14. September, eine Verlängerung des Fahrradwegs in der Hermanstraße bis vor die Kaiserhofkreuzung markieren und dafür eine der beiden Autospuren streichen. Der Fahrradweg stadteinwärts soll dann bis unmittelbar vor die Kaiserhofkreuzung gezogen werden – weil dieses etwa 100 Meter lange Teilstück als verkehrstechnisch heikel gilt, war es nicht Bestandteil des im Sommer 2021 versuchsweise eingerichteten Hermanstraßen-Radwegs. Drei Monate lang soll nun ausprobiert werden, welche Folgen Radweg und wegfallende Autospur in diesem Bereich für den Verkehr haben. Die Stadt hatte ursprünglich vorgehabt, den Verkehrsversuch noch in den Sommerferien zu starten, wegen mehrerer Verkehrsumleitungen aufgrund von Sommerbaustellen aber darauf verzichtet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen