Raus aus dem Bürgergeld: Warum das für viele Ukrainer so schwierig ist

Vor über dreieinhalb Jahren startete Russland seinen Angriffskrieg auf die Ukraine. Seither sind Millionen Menschen von dort ins Ausland geflohen. In Augsburg lebten laut Bürgeramt Ende 2024 rund 6.170 Menschen aus der Ukraine. Die Zahl derer, die inzwischen einen Job ergriffen haben, steigt. Doch die Arbeitsmigration der ukrainischen Kriegsflüchtlinge steht immer wieder in der Kritik - auch, weil viele Männer und Frauen von dort nach wie vor Bürgergeld erhalten. Der Sprung auf den Arbeitsmarkt gestaltet sich für sie aus verschiedenen Gründen noch immer schwierig, erklärt das Jobcenter. Auch Irina, 34 Jahre, bemühte sich lange um eine „gute Arbeit“. Diese Woche hat sie endlich eine Erfolgsmeldung erhalten.
Augsburg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden