Raus aus dem Bürgergeld: Warum das für viele Ukrainer so schwierig ist

Augsburg

Raus aus dem Bürgergeld: Warum das für viele Ukrainer so schwierig ist

Über 6000 Menschen aus der Ukraine leben in Augsburg. Die Anzahl derer, die einen Job haben, steigt – doch die Arbeitssuche gestaltet sich oft schwierig.
Von Miriam Zissler
    Etwas mehr als 6100 Menschen aus der Ukraine leben derzeit in Augsburg. Rund 1100 gehen einem sozialversicherungspflichtigen Job nach, viele andere beziehen Bürgergeld. Dies hat unterschiedliche Gründe.
    Etwas mehr als 6100 Menschen aus der Ukraine leben derzeit in Augsburg. Rund 1100 gehen einem sozialversicherungspflichtigen Job nach, viele andere beziehen Bürgergeld. Dies hat unterschiedliche Gründe. Foto: Jens Kalaene, dpa (Symbolfoto)

    Vor über dreieinhalb Jahren startete Russland seinen Angriffskrieg auf die Ukraine. Seither sind Millionen Menschen von dort ins Ausland geflohen. In Augsburg lebten laut Bürgeramt Ende 2024 rund 6.170 Menschen aus der Ukraine. Die Zahl derer, die inzwischen einen Job ergriffen haben, steigt. Doch die Arbeitsmigration der ukrainischen Kriegsflüchtlinge steht immer wieder in der Kritik - auch, weil viele Männer und Frauen von dort nach wie vor Bürgergeld erhalten. Der Sprung auf den Arbeitsmarkt gestaltet sich für sie aus verschiedenen Gründen noch immer schwierig, erklärt das Jobcenter. Auch Irina, 34 Jahre, bemühte sich lange um eine „gute Arbeit“. Diese Woche hat sie endlich eine Erfolgsmeldung erhalten.

