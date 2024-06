Rauschgift

vor 2 Min.

Das neue Cannabis-Gesetz hinterlässt in Augsburg deutliche Spuren

Plus Seitdem Kiffen erlaubt ist, hat sich vieles im Umgang mit der Droge verändert. Das Gesetz stellt Ermittler, Ordnungsamt und Drogenberater vor Herausforderungen.

Von Jan Kandzora

Cannabis hat einen markanten, leicht erkennbaren Geruch. In Augsburg steigt er einem seit ein paar Wochen merklich öfter in die Nase, wenn man im öffentlichen Raum unterwegs ist. Der Grund ist simpel: Seit dem 1. April sind Besitz und Konsum der Droge straffrei. Seit das Cannabisgesetz in Kraft getreten ist, hat sich nicht nur für die Kiffer in der Stadt einiges geändert. Die Folgen für die Drogenhilfe und verschiedene Behörden sind ebenfalls erheblich; Polizei und Ordnungsamt etwa registrierten in den vergangenen Wochen trotz der Teil-Legalisierung eine Reihe von Verstößen.

Das dürfte auch daran liegen, dass die Gesetzeslage komplex und womöglich für den ein oder anderen Konsumenten auch unübersichtlich ist: So dürfen Erwachsene im öffentlichen Raum zwar bis zu 25 Gramm bei sich tragen, das Cannabis aber nur an bestimmten Orten konsumieren. Beziehungsweise an vielen Orten eben nicht konsumieren: Wer in einer Fußgängerzone kiffen will, muss etwa beachten, dass dies dort von 7 bis 20 Uhr verboten ist; wer sich in Nähe von Schulen, Spielplätzen, Sportanlagen und Kindergärten aufhält, muss einen Mindestabstand von 100 Metern einhalten, will er Cannabis rauchen.

