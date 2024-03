Wie wirkt sich das Cannabis-Gesetz auf Augsburg aus?

Entschuldigung für meine Kritik: So ziemlich alles, was diese Ampel beschließt, ist in meinen Augen eine Katastrophe und nachhaltig schädlich. Ein relativ einfaches System wie in den Niederlanden, das auf Schadensbegrenzung abzielt und wo es im EU- Vergleich tatsächlich sehr wenig Drogentote gibt, will man nicht umsetzen.

Es wäre vielleicht für junge Erwachsene eine gute Erfahrung, die ganzen kaputten Menschen in einem heruntergedimmten, verqualmten Coffeshop zu sehen und sich zu fragen: "Will ich auch so enden?"

Werden irgendwann einmal Teile der rotgrüne Wählerschicht noch mehr fordern? Die tollen Kiffervereine könnten ja auch noch bald den Anbau anderer Pflanzen forcieren, wenn die Einstiegsdroge Cannabis nicht mehr reicht.

Antworten Melden