Acht Tipps: Diese Weihnachtsmärkte in und um Augsburg sind besonders schön

Endlich wieder Christkindlesmarkt! Nach zwei Jahren Pandemie-Pause kehren die Weihnachtsmärkte in der Region zurück. Welche in und um Augsburg einen Besuch wert sind.

Eine Adventszeit ohne Weihnachtsmärkte? Was vor der Corona-Pandemie quasi als undenkbar galt, war in den vergangenen beiden Jahren traurige Realität. Auch in und um Augsburg fielen die Traditionsveranstaltungen aus. Jetzt sind sie zurück. Auf welche Weihnachtsmärkte sich unsere Redaktion besonders freut.

