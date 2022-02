Betrugsserie: Falsche Polizisten bringen Senioren um sechsstellige Summen

Plus Seit Jahren werden Menschen im Raum Augsburg von Betrügern angerufen. Zuletzt verloren mehrere Opfer enorme Beträge. Doch es gibt auch Ermittlungserfolge.

Der Mann, den ein Betrüger vor drei Wochen kontaktierte, ist 81 Jahre alt. Es war ein Dienstag Anfang Februar, als der Senior angerufen wurde, ein Mann am anderen Ende der Leitung stellte sich als Polizist vor. Gut 24 Stunden später hatte der 81-Jährige aus Augsburg viel verloren: Geld, Goldbarren und Münzen im Gesamtwert von rund 281.000 Euro. Er hatte sein Bankdepot geleert und einem angeblichen verdeckten Ermittler übergeben. Es war nicht der einzige Fall dieser Art in jüngster Zeit. Die echten Ermittler beschäftigt derzeit eine massive Betrugsserie von falschen Polizisten, die sich auch von vorherigen unterscheidet.