Teddys, Loks und Kinohelden: Diese Ausstellungen in der Region sind einen Besuch wert

1. Teddy erobert das Wittelsbacher Schloss in Friedberg

Vor rund 120 Jahren wurde er erfunden, seitdem hat der Teddybär Millionen Kinder glücklich gemacht - und auch so manchen Erwachsenen. Erinnert sei an den Comic-Helden Bussi-Bär, an Winnie Puuh, Paddington oder den Bärenmarke-Bären - die kuscheligen Tiere begegnen uns in vielen Situationen. Im Wittelsbacher Schloss in Friedberg ist derzeit eine große Teddy-Sammlung aus Dresdner Privatbesitz zu bestaunen. Die Plüschtiere und Figuren sind in verschiedenen Szenen arrangiert: Die Teddys begeben sich in einem U-Boot unter Wasser oder reisen mit Oldtimern um die Welt. Besucherinnen und Besucher erfahren beim Rundgang viel über die Geschichte des beliebten Spielzeugs, aber auch über seine Herstellung. In Workshops kann man Teddy-Accessoires herstellen, es gibt verschiedene Führungen.