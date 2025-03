Restaurant Qubi in Augsburg schließt – zumindest vorerst

Jetzt geht alles ganz schnell: In der Nacht auf Montag verkündeten die Betreiber des Restaurants Qubi in Augsburg, dass sie ihr Restaurant schon zum Ende der Woche schließen werden. Am 29. März wird das Lokal in der Volkhartstraße zum letzten Mal geöffnet sein, heißt es auf Instagram. „Schweren Herzens“ nehme man Abschied vom Qubi, es sei „eine wunderbare Reise“ gewesen, so die Betreiber.

Wo früher über viele Jahre das Tapas-Lokal „Purist“ war, servierte seit 2020 das Team des Qubi mediterrane Gerichte: Pasta, Pinsa und mehr. Auch viele vegane Gerichte fanden sich auf der Speisekarte. Im März hatte das Lokal noch mit einem „Tapas-Special“ geworben. Warum das Qubi schließt, dazu wollten sich die Betreiber auf Anfrage unserer Redaktion zunächst nicht äußern. Es solle aber schon bald an einem neuen Standort weitergehen, heißt es. Wann und wo ist noch unklar.