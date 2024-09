Ringen um Gögginger Pappeln geht in die nächste Runde

Die Hybrid-Pappeln im Gögginger Süden, die in den kommenden Jahren aus Gründen der Verkehrssicherheit nach und nach gefällt werden sollen, sorgen weiter für heftige Diskussionen. Laut Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) wäre der Erhalt einiger Pappeln mittelfristig mit baumpflegerischen Maßnahmen möglich. Demnach seien diese zwar alt, aber in keinem ungünstigen Zustand. Dennoch will die zuständige Hessing-Stiftung an der Fällung der 32 Am Mühlholz und in der Mühlstraße stehenden Pappeln festhalten. 21 Bäume wurden bereits Anfang des Jahres gefällt. Eine Bürgerinitiative macht weiter mobil und sammelt Unterschriften. Ihre Initiatoren haben den Erhalt der landschaftsprägenden Bäume nicht aufgegeben.

Jonas Klimm