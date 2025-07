Festival Rocketeer Kids in Augsburg: So stellen sich Kinder die Zukunft vor

Kinder sind die Zukunft. Dass dies mehr als nur eine Floskel ist, zeigten die Kinder und Jugendlichen auf dem Rocketeer Kids-Festival der Augsburger Allgemeinen auf eindrucksvolle Weise. Voller Begeisterung nahmen die Mädchen und Jungen auf dem Festival im Westhouse Augsburg an den vielen Programmpunkten und Workshops rund um die Zukunft teil. Und bei der Verleihung des Funkenwerk Kids Awards wurde eines klar: Die Jugend hat einen klaren Plan, wie man das Leben der Menschen in Zukunft verbessern kann.

Vier Gymnasien aus der Region traten am Samstag mit ihren Teams beim Funkenwerk Kids Award gegeneinander an. Die Auszeichnung wurde in diesem Jahr zum ersten Mal in Kooperation mit der Hochschule Augsburg vergeben. Die teilnehmenden Teams waren jeweils die Sieger schulinterner Wettbewerbe um die beste Zukunftsidee.

Beim Rocketeer Kids-Festival in Augsburg zeigen Schüler unternehmerische Kompetenz

Eine App, die Lebensmittelpreise in Echtzeit vergleicht und den günstigsten Einkauf vorschlägt, haben die Schülerinnen und Schüler des Teams „FoodScout“ des Augsburger Fuggergymnasiums entwickelt. Marc Löffler, Leonard Plovs und Felicitas Rujevcan demonstrierten ihre weit ausgereifte Idee einer solchen Vergleichs-App. „Man scannt die Einkaufsliste und kann dann live ermitteln, wo es die Lebensmittel am billigsten gibt“, erklärte Neuntklässlerin Felicitas Rujevcan. Dazu soll es verschiedene Filtermöglichkeiten geben, wie etwa die Suche nach veganen oder Bio-Lebensmitteln. Etliche Haushalte nutzen bereits Preisvergleichs-Apps – ein Markt, in dem die Schülerinnen und Schüler Chancen sehen. Die Daten sollen später einmal von den Händlern kommen – im Gegenzug bekommen diese Werbemöglichkeiten im „FoodScout“. Jetzt fehlt den jungen Leuten nur noch das Kapital, damit ihre Idee an den Start gehen kann.

Auch die anderen Schülerinnen und Schüler waren kreativ. Das Team des Maria-Ward-Gymnasiums hat eine technische Vorrichtung mit dem Namen „Lynnix“ erdacht, mit der man im öffentlichen Nahverkehr den Fahrern signalisieren kann, dass man noch mitfahren möchte. „Going2Future“ hieß die App des Gymnasiums bei St. Stephan, die Schulabgängern die Berufswahl erleichtern soll.

Das Gymnasium Königsbrunn gewinnt den Funkenwerk Award

Der erste Funkenwerk Kids Award ging dann aber an das Team des Gymnasiums Köngisbrunn, was wohl auch der pfiffigen Inszenierung ihres Pitches geschuldet war. „Plant2Gether“ ist ein System, das sich um das Wohlergehen der Zimmerpflanzen der Anwenderinnen und Anwender kümmert – die leidende Zimmerpflanze wurde von einem Teammitglied im Pflanzensystem witzig dargestellt. Das System ermittelt den Nährstoffbedarf der Pflanzen und berät die Nutzerinnen und Nutzer, wie sie ihre Zimmerpflanzen optimal versorgen. Ein grüner Daumen auf Knopfdruck sozusagen.

Das Team des Gymnasium Königsbrunn überzeugte mit „Plant2Gether". Foto: Marcus Merk

Der Ursprung des Rocketeer Kids-Festivals liegt im Rocketeer Festival – ein Zukunftsfestival für Erwachsene, das sich an alle innovativen Köpfe in der Augsburger Region (und darüber hinaus) richtet. Seit 2019 wird es von der Augsburger Allgemeinen veranstaltet und von der Innovationseinheit der Mediengruppe Pressedruck, pd next, organisiert. Das Rocketeer Kids-Festival, sozusagen die „Kinder-Edition“, fand in diesem Jahr zum zweiten Mal statt. Es spricht eine jüngere Zielgruppe an – die wahren Macherinnen und Macher von morgen.