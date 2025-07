Ein großer Auftritt für die Müllsammler in der Puppenkiste

Die Kinder sitzen zappelnd auf ihren Stühlen und rufen aufgeregt durcheinander. Plötzlich ertönt der Gong der Augsburger Puppenkiste. In den Sitzreihen wird es sofort mucksmäuschenstill. Das Publikum ahnt bereits, wer die Dankesveranstaltung zur Aktion „Augsburg - Sauber ist in!“ eröffnen wird. Sie werden nicht enttäuscht: ein hampeliger Kasperl stolpert auf die Bühne. „Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen aufgeregt.“, sagt er. Die Kinder kichern. Manch ein Erwachsener schmunzelt. Das Gesicht der Puppenkiste, Kasperl, dankt allen Kindern, dass sie so zahlreich bei der Aktion mitgeholfen haben und etlichen Müll von den Straßen beseitigt haben. „Ich studiere ja Müllologie an der Uni, wisst ihr?“, scherzt Kasperl.

Beim jungen Publikum hinterlässt der Kasperl Eindruck

Nachdem er die geplanten Programmpunkte vorgestellt hat, ist er auch wieder hinter der Bühne verschwunden. Kasperl hat – vor allem beim jüngeren Publikum – einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wer hat schon einmal einen persönlichen Dank vom Kasperl der Augsburger Puppenkiste bekommen?

6200 Menschen haben an der Aktion teilgenommen

Von der Bühne wechselt nun die Aufmerksamkeit vor die Bühne: Der Werkleiter des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Augsburg, Christian Brockmann stellt sich vor. „Das ist mein erster Auftritt.“, gibt er zu. Brockmann scheint dabei mindestens genauso nervös zu sein wie Kasperl. Unterstützt wird Brockmann vom Umweltreferent Reiner Erben, der die wiederkehrende Aktion bereits seit elf Jahren begleitet. Dieses Jahr werde es sein letzter Auftritt sein. Als Umweltreferent hört Erben im Jahr 2026 auf.

Icon Vergrößern Die Müllsammler waren auch dieses Jahr wieder aktiv. Foto: Philipp Schulze/dpa (Symbolbild) Icon Schließen Schließen Die Müllsammler waren auch dieses Jahr wieder aktiv. Foto: Philipp Schulze/dpa (Symbolbild)

Der Grünen-Politiker möchte den Kindern aus diesem Grund noch einmal ganz besonders ins Gewissen rufen, „dass sie immer schön darauf achten sollen, keinen Müll auf die Straße zu werfen“. An der Müll-Sammel-Aktion haben dieses Jahr 6200 Menschen teilgenommen, sagt Erben. Das seien mehr Teilnehmende als letztes Jahr gewesen - es waren damals 5700..

Auch dieses Jahr sind die Straßen ein Stück weit sauberer

Und wie erfolgreich war das Müll-Aufsammeln dieses Jahr? Die Antwort ist verblüffend: 120 Kubikmeter gesammelter Müll kam laut Erben zusammen. „Darunter könnt ihr euch wahrscheinlich wenig vorstellen“, schiebt Erben hinterher. 4800 gefüllte Abfallkörbe seien das. Oder noch besser vorstellbar: sechs Müllfahrzeuge, so Erben. Die Kinder schauen sich stolz an, denn jeder von ihnen hat zu dieser Summe etwas beigetragen.

Die Veranstalter haben die Kinder und ihre Betreuerinnen und Betreuer mit Urkunden und Preisen geehrt. Darunter gab es Preise dafür, auf welche kreative Art und Weise sie den Müll eingesammelt haben. Das wurde mit einer kleinen Geldsumme und Eintrittskarten für den botanischen Garten in Augsburg belohnt. Den jüngeren Teilnehmern wurde zusätzlich was besonderes geboten: eine Tanzeinlage mit Roboter-Marionetten sowie eine Western-Band aus Eseln.

Icon Vergrößern Die Puppenkiste hat sich was besonderes einfallen lassen. Foto: Vanessa Stadel Icon Schließen Schließen Die Puppenkiste hat sich was besonderes einfallen lassen. Foto: Vanessa Stadel

Eine Fotoreihe präsentierte dem Publikum, wie die Sammel-Aktion abgelaufen ist. Dabei zeigten selbstgedrehte Videos der Schul- und Kita-Gruppen, welche kreativen Arten sie sich ausgedacht haben, den Müll zu sammeln. Eine Schulgruppe hat im Zuge dessen einen Song geschrieben: „Der Müll muss weg, der Müll muss weg. Zu viel Dreck, der Müll muss weg.“, tönt es aus den Lautsprechern und das Publikum klatscht begeistert Beifall.