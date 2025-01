Skandal-Gefängnis Gablingen: Ein Ex-Wärter packt aus

Die Berichte über die offenkundigen Missstände in der JVA Gablingen haben Thorsten Mund (Name geändert) zugesetzt. So sehr, dass er eine erneute Psychotherapie beantragt hat, wie er erzählt. Dabei, so dachte er, habe er mit dem Erlebten im Gefängnis längst abgeschlossen. „Mit den Schlagzeilen kam aber alles wieder hoch.“ Thorsten Mund hat mehrere Jahre als Justizbeamter in der JVA gearbeitet. Er spricht von einem Regiment der Angst und Schikane, das hinter den dicken Mauern geherrscht haben soll – auch gegenüber Bediensteten. Mund will nicht mehr länger schweigen und setzt jetzt auf das Bayerische Justizministerium.

