Schwimmen in Augsburg: Hallenbäder, Freibäder und Seen

Augsburg bietet verschiedene Hallenbäder und Freibäder, die zum Schwimmen und Erholen einladen. Für Naturfreunde gibt es diverse Badeseen. Eine Übersicht.

Ob Winter oder Sommer - in Augsburg gibt es viele Möglichkeiten zum Schwimmen. Hier in diesem Artikel haben wir Ihnen Augsburgs Hallenbäder, Freibäder und Badeseen zusammengetragen. Neben den Öffnungszeiten finden Sie auch Preisübersichten.

Hallenbäder in Augsburg - eine Übersicht

Augsburg bietet verschiedene Hallenbäder, die zum Schwimmen und Entspannen einladen. Öffnungszeiten und Eintrittspreise variieren. Hier eine Übersicht der Schwimmhallen in der Stadt.

Altes Stadtbad

Adresse

Leonhardsberg 15

86150 Augsburg

Tel.: 0821 324-9779

Öffnungszeiten Schwimmbad:

Montag: 08.00-19.00 Uhr

Dienstag: 08.00-19.30 Uhr

Mittwoch bis Freitag: 08.00-21.00 Uhr

Samstag, Sonntag, feiertags: 10.00-18.00 Uhr

Öffnungszeiten Sauna:

Montag: 13.00-22.00 Uhr (gemischt)

Dienstag: 09.00-22.00 Uhr (Damensauna)

Mittwoch bis Freitag: 10.00-22.00 Uhr (gemischt)

Samstag, Sonntag, feiertags: 10.00-18.00 Uhr (gemischt)

Eintrittspreise Schwimmbad:

Erwachsene: 4,40 Euro

7-18 Jahre: 2,60 Euro

unter 7 Jahre: 0,60 Euro

Familienkarte : 7,40 Euro

: 7,40 Euro Kurzzeittarif (zwei Stunden): 3,00 Euro

(zwei Stunden): 3,00 Euro Ermäßigt: 3,00 Euro

Eintrittspreise Sauna (vier Stunden):

Erwachsene: 12,10 Euro

7-18 Jahre: 9,90 Euro

unter 7 Jahre: 5,00 Euro

Kurzzeittarif (2,5 Stunden): 9,90 Euro

(2,5 Stunden): 9,90 Euro Ermäßigt: 9,90 Euro

Wassertemperatur

29 Grad

Hallenbad Göggingen

Aufgrund personeller Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ist das Hallenbad Göggingen momentan ausschließlich für den Schul- und Vereinssport geöffnet.

Hallenbad Haunstetten

Adresse

Karl-Rommel-Weg 11

86179 Augsburg

Tel.: 0821 324-9794

Öffnungszeiten:

Montag: geschlossen

Dienstag: 06.00-07.45 Uhr

Mittwoch ( Warmbadetag ): 08.00-21.00 Uhr

): 08.00-21.00 Uhr Donnerstag: 06.00-09.00 Uhr

Freitag: 15.00-19.30 Uhr

Samstag: 06.00-09.00 & 12.00-18.00 Uhr

Sonntag: geschlossen

Eintrittspreise normal/Warmbadetag:

Erwachsene: 3,70 Euro/4,40 Euro

7-18 Jahre: 2,00 Euro/2,60 Euro

unter 7 Jahre: 0,60 Euro

Familienkarte : 6,10 Euro/7,40 Euro

: 6,10 Euro/7,40 Euro Kurzzeittarif (zwei Stunden): 2,60 Euro/3,00 Euro

(zwei Stunden): 2,60 Euro/3,00 Euro Ermäßigt: 2,60 Euro/3,00 Euro

Wassertemperatur

28 Grad, an Warmbadetagen 29-30 Grad

Spickelbad

Adresse

Siebentischstraße 4

86161 Augsburg

Tel.: 0821 324-9830

Öffnungszeiten:

Montag: 13.00-17.00 Uhr

Dienstag ( Warmbadetag ): 06.30-21.00 Uhr

): 06.30-21.00 Uhr Mittwoch: 06.30-08.00 Uhr & 14.00-18.00 Uhr

Donnerstag: 15.00-21.00 Uhr

Freitag: 11.00-17.00 Uhr

Samstag: 08.00-17.00 Uhr

Sonntag: 08.00-19.00 Uhr

Eintrittspreise:

Erwachsene: 3,70 Euro

7-18 Jahre: 2,00 Euro

unter 7 Jahre: 0,60 Euro

Familienkarte : 6,10 Euro

: 6,10 Euro Kurzzeittarif (zwei Stunden, Wintersaison): 2,60 Euro

(zwei Stunden, Wintersaison): 2,60 Euro Frühschwimm- und Feierabendtarif (von 06.30-08.00 Uhr/ab 16:00 Uhr, Sommersaison): 2,60 Euro

Ermäßigt: 2,60 Euro

Wassertemperatur

27 Grad im Hauptbecken, an Warmbadetagen 29 Grad; 29 Grad im Lehrschwimmbecken, an Warmbadetagen 30 Grad

Plärrerbad

Das Plärrerbad ist ausschließlich für Schulklassen und Vereine geöffnet. Einen öffentlichen Badebetrieb gibt es nicht.

Eine Übersicht der Freibäder in Augsburg

Liegen die Temperaturen höher als in den kalten Wintermonaten, zieht es viele Augsburgerinnen und Augsburger in die Freibäder der Stadt. Oft laden Liegewiesen zum Sonnen nach dem Schwimmen ein. Hier ein Überblick.

Bärenkeller Bad

Adresse

Oberer Schleisweg 15

86156 Augsburg

Tel.: 0821 324-9840

Öffnungszeiten:

Derzeit in der Winterpause (Eröffnung der Freibadsaison normalerweise im Mai)

Eintrittspreise:

Erwachsene: 3,70 Euro

unter 18 Jahre: frei

Familienkarte : 6,10 Euro

: 6,10 Euro Feierabendkarten (ab 16 Uhr, nicht an Wochenenden und Feiertagen): 2,60 Euro

(ab 16 Uhr, nicht an Wochenenden und Feiertagen): 2,60 Euro Ermäßigt: 2,60 Euro

Familienbad am Plärrer

Adresse

Schwimmschulstraße 5

86153 Augsburg

Tel.: 0821 324-9853

Öffnungszeiten:

Derzeit in der Winterpause (Eröffnung der Freibadsaison normalerweise im Mai)

Eintrittspreise:

Erwachsene: 3,70 Euro

unter 18 Jahre: frei

Familienkarte : 6,10 Euro

: 6,10 Euro Feierabendkarten (ab 16 Uhr, nicht an Wochenenden und Feiertagen): 2,60 Euro

(ab 16 Uhr, nicht an Wochenenden und Feiertagen): 2,60 Euro Ermäßigt: 2,60 Euro

Fribbe (Anbindung ans Spickelbad)

Adresse

Siebentischstraße 4

86161 Augsburg

Tel.: 0821 324-9833

Öffnungszeiten:

Derzeit in der Winterpause (Eröffnung der Freibadsaison normalerweise im Mai)

Eintrittspreise:

Erwachsene: 2,60 Euro

unter 18 Jahre: frei

Familienkarte : 4,70 Euro

: 4,70 Euro Feierabendkarten (ab 16 Uhr, nicht an Wochenenden und Feiertagen): 1,80 Euro

(ab 16 Uhr, nicht an Wochenenden und Feiertagen): 1,80 Euro Ermäßigt: 1,80 Euro

Freibad Lechhausen

Adresse

Lechhauser Straße 34

86153 Augsburg

Tel.: 0821 324-9792

Öffnungszeiten:

Öffnung im Sommer unklar

Eintrittspreise:

Der Eintritt ist frei.

Naturfreibad Haunstetten

Adresse

Postillionstraße 1

86179 Augsburg

Tel.: 0821 8153652

Öffnungszeiten:

In der Freibadsaison vom 1. Mai bis Ende September ist das Naturfreibad Haunstetten täglich von 09.00-20.00 Uhr geöffnet.

Eintrittspreise:

Erwachsene: 3,50 Euro

Kinder und Jugendliche (6-15 Jahre): 2,50 Euro

Kinder unter 6 Jahre: frei

Familienkarte : 6,00 Euro

: 6,00 Euro Ermäßigt: 2,50 Euro

Schwimmen in Augsburg an Badeseen

Wen es zum Schwimmen eher in die Natur zieht, für den bietet Augsburg mehrere Möglichkeiten, sich in Seen und Flüssen abzukühlen.

Der Kuhsee liegt im Siebentischwald und bietet Grillplätze, Kioske und ein Restaurant. Ein Bootsverleih ist ebenfalls vor Ort. Die Wasserwacht sorgt an Wochenenden für Sicherheit unter den Badenden.

Der Autobahnsee im Osten Augsburgs bietet große Liegewiesen und Grillplätze. Auch hier gibt es eine Station der Wasserwacht

Der Ilsesee im Süden eignet sich dank flachem Ufer und Liegewiesen gut zum Schwimmen und Entspannen. Auch Tauchübungen sind hier möglich. Die Wasserwacht sorgt für Sicherheit.

Der Bergheimer Baggersee liegt im Westen der Stadt. Optimal gelegen, kann man ihn gut mit dem Fahrrad erreichen und dabei die Strecke entlang der Wertach genießen. Rettungsschwimmer sorgen an Wochenenden für die Sicherheit der Badegäste.

Das Baden in Augsburgs Flüssen ist erlaubt. Sicherheit durch die Wasserwacht ist dort allerdings nicht gegeben. In Kanälen ist das Schwimmen bis auf wenige Ausnahmen verboten.