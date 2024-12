So erreicht die Wirtschaftskrise die Augsburger Unternehmen

Der Augsburger Bandstahlspezialist Eberle muss der wirtschaftlich angespannten Lage Tribut zollen und verlagert seine Produktion nach Osteuropa. Das soll Kosten sparen. Dafür werden in Augsburg 60 bis 90 der rund 300 Arbeitsplätze abgebaut. Das gab das Unternehmen am vergangenen Freitag bekannt. Die aktuelle Wirtschaftskrise stellt aber nicht nur Eberle vor Herausforderungen, wie der Blick auf die steigende Zahl der angezeigten Kurzarbeit sowie Umfragen der Wirtschaftskammern zeigen. Wie ist die Lage in Augsburg?

