Sie führen Patienten und Besucher durch den Uniklinik-Dschungel

Das Telefon klingelt und Herta Schwegelbauer, 75, macht sich sofort auf den Weg. Eine Patientin des Uniklinikums Augsburg weiß nicht, wie sie in die Neuroambulanz kommt. Schwegelbauer holt die Patientin direkt an der Anmeldung ab. „Ach, das ist aber schön!“, sagt die Patientin, nachdem ihr erklärt wurde, ihr werde eine Lotsin bereitgestellt, welche ihr den Weg weist. Herta Schwegelbauer hilft der älteren Dame noch, ihre Tasche zu packen – dann gehen beide los in Richtung der gesuchten Station. Den ganzen Weg über beschreibt Schwegelbauer der Frau genau, wo sie als Nächstes lang gehen werden. Sie führt ein wenig Small Talk, bis sie am Schwesternstützpunkt der Station angekommen sind. Die Patientin ist versorgt – und die Lotsin eilt schnell zurück zu ihrem Stand am Haupteingang.

Die Kliniklotsen sind ehrenamtliche Mitarbeiter des Universitätsklinikums Augsburg, welche Patienten, Angehörigen und Besuchern helfen, sich im Klinikum zurechtzufinden und sie auf den Stationen oder den Ambulanz- und Untersuchungsbereichen begleiten. Seit Januar 2014 ist das mittlerweile zwölfköpfige Team für alle Hilfsbedürftigen im Hauptgebäude sowie in der Notaufnahme zur Stelle. „Wir zeigen den Weg und helfen auch gerne, die Patienten zu stützen oder ihren Rollstuhl zu schieben – oder auch für sie zu vermitteln und zu sprechen“, erklärt Barbara Hälbig, 71. „Oft kommen auch Leute zu uns, die überhaupt kein Deutsch sprechen, für welche es natürlich total schwierig ist, sich zurechtzufinden. Diesen helfen wir dann als eine Art Vermittler.“ Aber auch emotionale Unterstützung leisten die Kliniklotsen mit ihrer Tätigkeit, indem sie aufgeregten oder besorgten Patienten Beistand leisten und sich mit diesen unterhalten. „Wenn wir merken, jemand ist sehr unsicher oder etwas aufgelöst, bemühen wir uns, die Patienten zu beruhigen und ihnen den Aufenthalt etwas zu erleichtern“, sagt Herta Schwegelbauer.

Losten an der Uniklinik Augsburg: Sie arbeiten seit Jahren ehrenamtlich mit

Seit dem Start der Kliniklotsen 2014 arbeitet Helga Schwegelbauer ehrenamtlich mit. Sie wurde nach 43 Jahren Beschäftigung im medizinischen Schreibdienst vom Klinikum angefragt und war eine der ersten Kliniklotsen des Hauses. Barbara Hälbig, die als Lehrerin gearbeitet hat, erfuhr über eine bekannte Krankenschwester von dem Projekt und ist nun seit sechs Jahren dabei. Jeder Kliniklotse arbeitet vier bis sechs Stunden - pro Woche oder alle 14 Tage.

Manches, was die Kliniklotsen erleben, bleibt ihnen in besonderer Erinnerung. So erzählt Barbara Hälbig von einer älteren Frau, welche schwer gehbehindert und fast blind war. Die Frau besuchte ihren Mann oft im Klinikum und bat die Kliniklotsen immer wieder um Hilfe. „Beide, die Dame und ihr Mann, waren gesundheitlich schwer angeschlagen. Aber wenn ich sie dann auf das Zimmer ihres Mannes geführt habe und er gemerkt hat, sie ist da, ging ein Leuchten über das Gesicht des Mannes und es herrschte ein unglaubliches Glück in diesem Raum“, sagt Hälbig. Diese Momente beschreibt die Lotsin als besonders rührend und einprägsam. Nicht selten kommt es auch vor, dass den Lotsen Kleinigkeiten wie Bonbons zugesteckt werden. So erzählt Barbara Hälbig, dass sie erst kürzlich ein Glas selbst gemachte Quittenmarmelade von einem älteren Ehepaar als Dank bekommen habe.

Gerade bei den Umbauten am Uniklinikum – das perspektivisch neu gebaut werden soll – waren die Kliniklotsen von großer Hilfe für viele, die sich im Baustellengewirr nicht zurechtfinden konnten. Aber auch so sind die Lotsen viel beschäftigt, Patienten, Angehörige und Besucher durch den komplexen Aufbau des Universitätsklinikums zu begleiten. Die schönste Bezahlung, sagen die beiden Ehrenamtlichen, sei die Dankbarkeit der Leute, denen sie helfen können.