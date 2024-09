Wie ist die Lage in Haunstetten drei Monate nach dem Starkregen?

Vollgelaufene Keller, beschädigte Heizungen, zerstörte Familienalben: Das südliche Haunstetten war von den starken Regenfällen am ersten Juni-Wochenende besonders betroffen. Innerhalb weniger Stunden drückte damals das Grundwasser in zahllose Keller, teilweise bis zu einem Meter hoch stand das Wasser. In 25 Häusern musste aus Sicherheitsgründen der Strom abgestellt werden. Das Grundwasser drückte über Wochen nach. Die Ereignisse liegen nun drei Monate zurück – und beschäftigen die Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils noch immer, wie ein Besuch in der Isarstraße zeigt.

Jonas Klimm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis