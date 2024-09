Zahl der Eheschließungen in Augsburg bleibt auf hohem Niveau

In Augsburg scheint die Liebe wieder aufzublühen: Nach den herausfordernden Jahren der Corona-Pandemie gibt es in Augsburg wieder mehr Hochzeiten. Auch wenn die pandemiebedingten Rückgänge noch nicht vollständig aufgeholt wurden, sind die Trausäle gut gefüllt, und viele Paare nutzen das laufende Jahr, um sich das „Ja-Wort“ zu geben. Laut Angaben des Augsburger Standesamts wurden bis zum 8. August 2024 insgesamt 662 Eheschließungen registriert. Laut Hochrechnungen der Stadt könnte es im gesamten Jahr 2024 etwa 1100 Eheschließungen geben. 2023 fanden 1114 Hochzeiten statt.

Beliebt sind vor allem die warmen Sommermonate zwischen Mai und September. In diesem Zeitraum finden die meisten Eheschließungen statt. Auch im Dezember wird mehr geheiratet. Seit 2017 können in Deutschland zudem gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Im Jahr 2023 machten davon 36 Paare Gebrauch, 2024 bisher 16 gleichgeschlechtliche Paare. Eine eingetragene Lebenspartnerschaft wandelten laut den Zahlen der Stadt im vergangenen und im bisherigen Jahr jeweils zwei Paare in eine Ehe um.