Firma will mit „Fischschwarm“ im Augsburger Lech Strom erzeugen

Es wäre ein Fischschwarm, den der Lech so noch nicht gesehen hat. 100 sogenannte Energyfishe, jeweils 2,40 Meter breit und drei Meter lang, sollen den Flussabschnitt neben dem Augsburger Klärwerk bevölkern. Die schwimmenden Anlagen sollen dabei Strom für 200 bis 300 Haushalte erzeugen. So lautet der Plan des Start-up-Unternehmens „Energyminer“ aus Gröbenzell bei München. Für ihr Konzept der grundlastfähigen regenerativen Stromerzeugung zeichnete Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) das Unternehmen im September bei einer Start-up-Messe aus. In Augsburg soll bald der erste „Schwarm“ ins Wasser gesetzt werden. Doch es gibt auch Bedenken.

Jonas Klimm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lech Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis