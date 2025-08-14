Icon Menü
Sozialleistungsbetrug in Augsburg: Polizei und Jobcenter gehen Banden-Verdacht nach

Augsburg

Sozialleistungsbetrug in Augsburg: Jobcenter prüft Banden-Verdacht

Die Polizei ermittelt mehrfach wegen Sozialleistungsbetrugs in Augsburg. Alles Einzelfälle – oder organisiertes Vorgehen? Welche Muster das Jobcenter feststellt.
Von Max Kramer
    •
    •
    •
    Das Augsburger Jobcenter prüft regelmäßig Fälle, in denen Sozialleistungsbetrug im Raum steht. Es geht derzeit auch Hinweisen auf bandenmäßiges Vorgehen nach.
    Das Augsburger Jobcenter prüft regelmäßig Fälle, in denen Sozialleistungsbetrug im Raum steht. Es geht derzeit auch Hinweisen auf bandenmäßiges Vorgehen nach. Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

    Knapp 12.000 Augsburgerinnen und Augsburger haben derzeit keinen Job. Tendenz: steigend. Häufig tragen die Betroffenen keine Verantwortung für ihre Situation. Mal steht eine unerwartete Kündigung dahinter, mal Krankheit. Doch es gibt auch Fälle, in denen Menschen absichtlich arbeitslos bleiben – oder gar betrügen, um an Sozialleistungen zu kommen. In ganz Deutschland nimmt dabei ein Phänomen zu: Betrug, hinter dem organisiertes Vorgehen steht. Es ist ein Szenario, das auch das Augsburger Jobcenter beschäftigt.

