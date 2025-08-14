Sozialleistungsbetrug in Augsburg: Jobcenter prüft Banden-Verdacht

Knapp 12.000 Augsburgerinnen und Augsburger haben derzeit keinen Job. Tendenz: steigend. Häufig tragen die Betroffenen keine Verantwortung für ihre Situation. Mal steht eine unerwartete Kündigung dahinter, mal Krankheit. Doch es gibt auch Fälle, in denen Menschen absichtlich arbeitslos bleiben – oder gar betrügen, um an Sozialleistungen zu kommen. In ganz Deutschland nimmt dabei ein Phänomen zu: Betrug, hinter dem organisiertes Vorgehen steht. Es ist ein Szenario, das auch das Augsburger Jobcenter beschäftigt.

Max Kramer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Arbeitsamt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis