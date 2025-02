Wie filtert das Spickelbad sein Wasser? Ein Blick hinter die Kulissen

Ihre Bahnen ziehen die Augsburger seit mehr als 50 Jahren im Spickelbad. Die emaillierten Fliesen, die nackten Betonstelen, die hölzerne Decke: Mit all dem Retro-Schick soll jedoch bald Schluss sein. Denn was in den Siebzigerjahren modern war, ist heute marode. Das Hallenbad soll deshalb 2028 abgerissen werden, um komplett neu zu entstehen (wir berichteten). Den Augsburgerinnen und Augsburgern bleiben drei Jahre, um ihr Spickelbad zu verabschieden. Grund genug, einmal in die Schaltzentrale des Bads hinabzusteigen. Wo seit mehr als 50 Jahren der Betrieb zuverlässig läuft. Und so gut wie nie ganz stillsteht.

