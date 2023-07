Beim TC Schießgraben geht man kein Risiko ein

Teammanager Michael Thor setzt bei den beiden Heimspielen des TC Schießgraben auf bewährtes Personal.

Als kurz vor dem Saisonstart des TC Schießgraben am vergangenen Freitag klar war, dass der österreichische Spitzenspieler Lukas Neumayer nicht kommen würde - er verteidigte an diesem Wochenende erfolgreich seinen Staatsmeistertitel -, griff Teammanager Michael Thor zu seinem Handy und zog seinen Joker: den Franzosen Antoine Escoffier. „Ich habe angerufen, er hatte Zeit und dann haben wir ihn Donnerstagmittag aus Marseille einfliegen lassen und es hat sich ausgezahlt“, erzählt Thor. Als Teammanager in der 2. Tennis-Bundesliga muss man einfach ein Meister der Improvisation und der schnellen Entscheidungen sein.

Michael Thor ist zehn Jahre gealtert

Der Zweitliga-Aufsteiger verlor zwar das Heimspiel am Freitag gegen Eintracht Frankfurt mit 4:5, gewann aber am Sonntag auswärts beim TC WB Würzburg mit 5:4 und fuhr damit gleich den so wichtigen ersten Sieg ein. „Das Wochenende hat mir einige graue Haare wachsen lassen und ich bin um zehn Jahre gealtert“, lacht Thor. Im entscheidenden Spitzendoppel ließ das Schießgraben-Duo Escoffier und Bogdan Bobrov im zweiten Satz vier Matchbälle liegen, um dann im Match-Tiebreak den 6:3, 6:7, 13:11-Sieg zu sichern.

Somit rangiert der TC Schießgraben vor dem Doppel-Heimspieltag-Wochenende mit 2:2 Punkten im Soll. Am Freitag (ab 13 Uhr) gastiert der TC Bad Vilbel (0:2 Punkte) auf der Anlage an der Stadionstraße, am Sonntag (ab 11 Uhr) kommt Tabellenführer TC Reutlingen (4:0 Punkte).

„Wir freuen uns auf die beiden Heimspiele“, sagt Thor. Er hofft schon am Freitag auf eine ähnlich große Kulisse wie zum Punktspielstart und auf einen Sieg: „Um in der Liga zu bleiben, brauchen wir drei Siege. Bad Vilbel müssten wir eigentlich schlagen. Reutlingen wird sehr, sehr schwer.

Lukas Neumayer spielte beim ATP-Challengerturnier in Salzburg

Bad Vilbel, am nördlichen Stadtrand von Frankfurt gelegen, verlor sein erstes Spiel beim TC Augsburg klar mit 2:7. Gegen die Hessen setzt Thor weiter auf seine französisch-russische Karte. Neumayer steht am Freitag beim ATP-Challengerturnier in Salzburg im Viertelfinale und fällt wieder aus.

Thor setzt auf das gleiche Sextett wie gegen Eintracht und Würzburg. Escoffier, Bobrov, Kai Lemstra, Hannes Wagner, Patrick Nystroem und Facundo Yunis sollen es richten. Letzterer spielte am Donnerstag mehr im Sinne des TC Schießgraben als Neumayer. Yunis verlor das Achtelfinale beim ITF-Turnier in Kassel.