Aufstiegsparty oder Leichenschmaus? Die Centurions wissen nicht, wo sie spielen werden

Die analoge Uhr der alten Anzeige im Augsburger Rosenaustadion war am Samstagabend genau auf 20.51 Uhr umgesprungen, als es unten auf dem Rasen für die American Footballer der Augsburg Centurions kein Halten mehr gab. Auf der hochmodernen LED-Leinwand, die extra für das entscheidenden Play-off-Spiel gegen die Karlsruhe Engineers ins Stadion transportiert wurde, war die Spieluhr bis auf die Hundertstel genau auf 00:00:00 gesprungen und damit der 37:7 (0:0, 20:0, 7:0, 10:7)-Sieg amtlich. Die Augsburg Centurions gewannen ihre Regionalliga-Play-off-Gruppe und steigen in die GFL (German Football League) 2 auf, die zweithöchste Spielklasse auf nationaler Ebene.

Erfolgscoach Eugen Haaf liefert auch mit den Centurions

Die Vorgabe vor der Partie war klar: Wer gewinnt, beendet die Dreier-Gruppe als Erster und steigt auf. Und die Centurions erledigten diese Aufgabe wie alle anderen in dieser Spielzeit. Souverän und erfolgreich. Dafür hatten die Centurions Erfolgs-Coach Eugen Haaf vor der Saison engagiert. Dafür hatte der einen für die Regionalliga qualitativ hochwertigen Kader zusammengestellt. Einen Aufstiegskader eben. Und der lieferte, blieb einfach ungeschlagen.

Centurions führen 37:0, ehe Karlsruhe punkten kann

Nur im ersten Viertel deuteten die Gäste an, warum sie die Regionalliga Südwest gewannen. Dann drückten drei Augsburger dem Spiel ihren Stempel auf: Quarterback Terrence Schambry mit spektakulären Würfen und die beiden Wide Receiver Timo Benschuh (zwei Touchdowns) und Jalin Goodman. Letzterer ebnete mit seinem ersten Touchdown den Weg zum Sieg. Den Schlusspunkt für Augsburg setzte dann Runningback Jeremy Jenkins mit dem fünften und letzten Touchdown. 37:0 führten die Centurions, ehe den Karlsruher noch die Resultatsverbesserung zum 37:7-Endstand gelang. Da klatschten sogar die Augsburger Fans.

Friedliche Football-Party mit 2.500 Fans

Danach ließen die Teams die restlichen Sekunden herunterlaufen und die über 2.500 Fans verwandelten die Haupttribüne in eine riesige Partyzone. Es war ein friedliches Fest. Denn als der Stadionsprecher gebeten hatte, nicht auf den Platz zu kommen, passierte: nichts. Die Football-Fans hielten sich einfach daran, im Fußball undenkbar, und verlagerten die Feier eben auf den Vorplatz.

Für die Augsburger Footballer war dieses disziplinierte Verhalten aber sehr wichtig. Denn für sie war es nicht nur das Spiel des Jahres, sondern auch ein vom Augsburger Sport- und Bäderamt verordneter Testlauf. Im Vorfeld hatte es lange Diskussionen gegeben, ob dieses Finale überhaupt im Rosenaustadion stattfinden könnte.

Es wurde befürchtet, dass der Rasen zu sehr in Mitleidenschaft gezogen würde und so die Fußballer des FC Augsburg II und TSV Schwaben, derzeit Vorletzter und Letzter in der viertklassigen Regionalliga, darunter zu leiden hätten.

Mitarbeiter des Sport- und Bäderamtes dokumentieren sofort den Zustand des Rasens

Und so machten sich noch am Abend Mitarbeiter des Sport- und Bäderamtes daran, die Schäden auf dem Platz zu dokumentieren. Ein unabhängiger Gutachter soll nun die Auswirkungen herausfinden. Zudem wurden vor der Partie die Catering-Zone vor dem Stadion penibel genau kontrolliert.

Denn es ist alles andere als sicher, dass die Footballer nach dem Aufstieg ihre Heimspiele im Rosenaustadion austragen dürfen. Es geht um eine mögliche Dreifach-Belastung, die den Footballern nichts ausmachen würde. Sie haben keine Ansprüche an Rasen und Beleuchtung.

Kommentar Die Centurions gehören ins Rosenaustadion Robert Götz Icon Favorit Icon Favorit speichern

Neuzugang Timo Benschuh, der zuletzt bei den Frankfurt Galaxy auf europäischer Ebene gespielt hatte, war von der Rosenau beeindruckt. „Wir haben uns auf dem Nebenfeld warm gemacht und wenn du dann da runter kommst: Wow, das hat schon was.“

Auch Erfolgscoach Haaf hat sich in die Rosenau verliebt. „Ich habe schon in Hamburg mit meinen damaligen Teams vor 17.000 Zuschauern gespielt und in Braunschweig vor 20.000 Zuschauern. Aber ich verstehe jetzt die Leute, die das Rosenau-Feeling haben. Ich habe es jetzt auch.“ Haaf verweist aber auch auf die wirtschaftliche Notwendigkeit. „Wenn wir in der kommenden Saison in der Rosenau sind, können wir die Auflagen der GFL erfüllen, wenn nicht, wird es schwer.“

Sportreferent Jürgen Enninger will zufriedene Vereine

Augsburgs Sportreferent Jürgen Enniger wollte sich vor einer endgültigen Entscheidung alle Optionen offen halten. „Es finden jetzt dann Gespräche mit allen drei Vereinen statt. Ich hoffe, wir können uns auf einen Kompromiss einigen, mit dem alle leben können.“

Oberbürgermeisterin Eva Weber würde sich über weitere Football-Spiele in der Rosenau freuen

Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber, die den Kick-off durchführte, hatte den Footballern vor der Partie Mut gemacht: „Wenn es gut läuft, würde es mich freuen, wenn wir weiter Football in der Rosenau sehen könnten.“

Den frischgebackenen Zweitligisten und seine Anhänger würde das sicher auch freuen.