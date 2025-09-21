„Finale dahoim“ für die Footballer der Augsburg Centurions

Es war irgendwann zwischen vier und fünf Uhr am Sonntagmorgen, als die Footballer der Augsburg Centurions an der heimischen Anlage der TSG Augsburg in Lechhausen ankamen. Es war eine lange Rückfahrt aus dem hessischen Bad Homburg. Doch nach dem 21:14 (7:0, 7:7, 0:0, 7:7)-Auswärtssieg im ersten Aufstiegs-Play-off-Spiel bei den Bad Homburg Sentinels, nützten die Augsburger die Zeit, um im Bus kräftig zu feiern.

Chef-Coach Eugen Haaf gratulierte seinem Team mit zwei Worten

Denn jetzt haben sie die große Chance, mit einem Sieg am Samstag (18.30 Uhr) im Rosenaustadion gegen die Karlsruhe Engineers den Aufstieg aus der Regionalliga in die GFL 2 Süd (German Football League) festzumachen. Zusammen mit den Meister-Teams Südwest und Mitte bildet der Meister aus dem Süden eine Dreiergruppe. Nur der Erste steigt auf. „Finale dahoim“ – mit diesen zwei Wörtern gratulierte Chefcoach Eugen Haaf seiner Mannschaft direkt nach dem Sieg in Bad Homburg.

Trainer Eugen Haaf hat maßgeblichen Anteil am Höhenflug der Augsburg Centurions. Foto: Centurions

Bis der unter Dach und Fach war, mussten die Augsburger Footballer und ihre mitgereisten Fans unter den rund 700 Zuschauern zittern. Das waren sie bisher im Saisonverlauf nicht gewohnt. Die mit dem Ziel Aufstieg neu zusammengestellte Augsburger Mannschaft und ihr neuer Coach marschierten mit einer unglaublichen Dominanz durch die Liga. Zwölf Siege bei zwölf Spielen, 588 zu 181 Punkte, sprechen für sich.

Doch in Homburg trafen sie auf Widerstand. „Es war klar, dass dies kein Spaziergang werden würde“, fasst Centurions-Abteilungsleiter Daniel Metzler die spannende Partie zusammen. „Beide Defense-Reihen waren unglaublich stark. Es war am Ende so, wer einen Fehler zu viel macht, verliert das Spiel.“

Augsburg Centurions erwarten im Rosenaustadion die Karlsruhe Engineers

Und das waren die Gastgeber. Denn schon im ersten Viertel unterlief den Gastgebern ein leichter Fehler. Den Angriff der Centurions hatten sie eigentlich abgewehrt, doch den anschließenden Punt berührte ein Homburger Spieler, der Football kullerte in die eigene Endzone und ein Augsburger eroberte den Ball. Es stand 0:7. Danach konnten sich die Augsburger mit 21:7 absetzen, der abschließende Touchdown der Gastgeber reichte nicht mehr. „Dieses Mal hat kein Spieler herausgeragt, es war eine herausragende Mannschaftsleistung“, zollte Metzler dem ganzen Team Respekt. Nun kommt es also am Samstag in Augsburg zu einem richtigen Finale gegen Karlsruhe, das gegen Homburg im ersten Spiel mit 27:26 gewonnen hat. Wer gewinnt, steigt auf.

Über 1.000 Karten im Vorverkauf abgesetzt

Zum „Finale dahoim“ dürfen die Centurions testweise von der TSG-Anlage ins städtische Rosenaustadion umziehen. Ein Mammutprojekt und ein Testlauf für einen möglichen Zweitliga-Aufstieg. Darum müssen die rund 70 Helfer der Centurions am Samstag neben dem Platz genauso überzeugen. Die Augsburger Football-Fans fiebern dem Endspiel auf jeden Fall schon entgegen. „Nach unserem Sieg in Homburg ist der Online-Kartenvorverkauf in die Höhe geschnellt. Es waren über 100 Bestellungen“, erzählt Metzler. Über 1.000 Karten wurden schon verkauft. Aber auch an den Tageskassen werden die Centurions am Samstag gefordert sein.