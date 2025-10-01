Funk, Lilik und Apel holen bei der WM Silber

Die deutschen Kajak-Damen haben bei der Kanuslalom-Weltmeisterschaft in Sydney-Penrith für den nächsten Glanzpunkt gesorgt. Ricarda Funk (KSV Bad Kreuznach), Elena Lilik und Emily Apel (beide Kanu Schwaben Augsburg) paddelten am Mittwoch im Mannschaftswettbewerb zu Silber. Nur das Team aus Tschechien war schneller, Bronze ging an Slowenien. Für die deutschen Starterinnen war es nach einem durchwachsenen Vormittag ein emotionaler Befreiungsschlag.

Emily Apel, die im Einzel-Vorlauf mit Rang 48 gescheitert war, sprach von einer Achterbahnfahrt: „Ich musste mich sehr zusammennehmen, nachdem es im Einzel so schlecht lief. Aber im Team habe ich das jetzt ganz gut gemacht“, sagte die 23-Jährige. Mannschaftsmedaillen seien für sie „immer etwas sehr Schönes“, deshalb gehe sie trotz aller Enttäuschung vom Vormittag „glücklich ins Bett“.

Elena Lilik freut sich über das Schnabeltier für ihre Schwester

Auch Elena Lilik zeigte sich erleichtert. Die 26-Jährige, die 2021 schon Weltmeisterin im Einzel war, feierte in Australien bereits ihre zweite Teammedaille. „Vor beiden Läufen war ich extrem nervös, der Druck war sehr hoch. Umso glücklicher bin ich, dass es so gut funktioniert hat“, erklärte sie. Mit einem Schmunzeln fügte sie hinzu, dass sich Emily nun ein Plüschtier-Schnabeltier mit nach Hause nehmen könne – ein Maskottchen, das es für Medaillengewinnerinnen in Sydney gibt. Lilik betonte: „Ich bin megastolz auf unser Team, dass wir die Nerven behalten und den Kurs so gut gemeistert haben.“



Routinier Ricarda Funk, die als Einzige im Lauf einen Torstab berührte und dafür zwei Strafsekunden kassierte, nahm den kleinen Fehler sportlich. „Im Ziel habe ich mich kurz geärgert, weil wir noch nicht wussten, wo wir stehen würden“, erzählte die 33-Jährige. Doch angesichts des Ergebnisses war sie rundum zufrieden: „Jetzt im Nachgang können wir sehr happy sein.“ Der Rückstand auf die siegreichen Tschechinnen betrug letztlich 3,26 Sekunden.

Für die Augsburgerinnen Lilik und Apel ist das WM-Silber von Sydney ein wertvoller Erfolg. Der Kanuslalom in Penrith, auf der traditionsreichen Olympia-Strecke von 2000, gilt als technisch anspruchsvoll, die Bedingungen im australischen Frühling mit hohen Temperaturen sind zusätzlich eine Herausforderung. Gerade deshalb werteten beide ihre Leistung als einen Beweis für Nervenstärke und Teamgeist.

Ricarda Funk zieht souverän ins Kajak-Halbfinale ein

Während die Damen jubelten, mussten die deutschen Herren im Mannschaftswettbewerb zuschauen. Durch den verletzungsbedingten Ausfall von Hannes Aigner (Augsburger Kajak-Verein) fehlte das dritte Boot, um überhaupt starten zu können. Der ehemalige Olympia-Bronzemedaillengewinner aus Augsburg laboriert seit Wochen an Schulterproblemen und musste die WM kurzfristig absagen.



Im Einzel-Wettbewerb lief es aus deutscher Sicht bislang durchwachsen. Positiv stach Ricarda Funk hervor, die als Vorlaufsiegerin souverän ins Kajak-Halbfinale am Freitag einzog und damit ihre Favoritenrolle untermauerte. Auch Lilik schaffte mit Rang 17 sicher den Sprung unter die besten 30, ebenso Stefan Hengst (KR Hamm), der als 22. die nächste Runde erreichte.

Noah Hegge und Emily Apel verpassen das Halbfinale

Enttäuschung herrschte dagegen bei den beiden Augsburger Startern Noah Hegge und Emily Apel. Hegge, der bei den Olympischen Spiele in Paris Bronze gewonnen hatte, scheiterte nach einem schweren Fehler. Weil er ein Tor nicht regelgerecht befuhr, kassierte der 26-Jährige die Höchststrafe von 50 Sekunden – und war als 68. chancenlos. Auch für Apel endete der Einzel-Wettbewerb mit Rang 48 vorzeitig.

Die Hoffnung auf weitere deutsche Medaillen ist dennoch groß. Bereits am Donnerstag stehen die Halbfinals und Finals im Canadier der Damen und Herren auf dem Programm. Dort wollen die deutschen Boote um die Augsburger Lilik und Andrea Herzog (Leipzig) angreifen. Spätestens am Wochenende, wenn im Kajak-Einer die Finalentscheidungen fallen, wird es für die deutschen Spitzenfahrerinnen ernst.