Für zwei Augsburger Klubs wird´s brenzlig

Auch nach drei Spieltagen warten in der Fußball-Regionalliga Bayern der TSV Schwaben Augsburg und der FC Augsburg II auf ihren ersten Punktgewinn. Die Schwaben haben am Freitag (18 Uhr) Viktoria Aschaffenburg (14. Platz/ein Punkt) zu Gast, die zweite Garnitur des FCA tritt ebenfalls am Freitag (17.30 Uhr) bei der Reserve des 1. FC Nürnberg (3. Platz/neun Punkte) an.

FC Augsburg II: Langsam wird die Lage auch für die zweite Garnitur des FCA brenzlig. Am Freitag treten die Schützlinge von Trainer Markus Feulner bei der zweiten Garnitur des 1. FC Nürnberg am Valzner Weiher an. Der Club-Nachwuchs kam mit drei Siegen glänzend aus den Startblöcken und will diese Erfolgsserie auch gegen die Augsburger fortsetzen. Doch da dürfte der FCA etwas dagegen haben. Gerade die Schlussphase der Partie gegen die SpVgg Unterhaching dürfte den Augsburgern Mut machen. „Da hatten wir unsere Möglichkeiten, waren vor dem Tor aber zu fahrig und fehlerhaft“, bilanzierte Feulner.

Felix Magath ist beim Schwaben-Gegner Aschaffenburg Sportvorstand

TSV Schwaben: Die Viktoria aus Aschaffenburg sorgte während der Woche bundesweit für eine spektakuläre Nachricht. Der aus der Stadt an der hessischen Grenze stammende ehemalige Nationalspieler und Erfolgstrainer Felix Magath wird ab sofort bei der Viktoria den Posten des Sportvorstandes einnehmen. Schwaben-Fußballchef Max Wuschek nahm die Nachricht über die Verpflichtung seines prominenten Kollegen gelassen hin. Vielmehr beschäftigt Wuschek und das Trainerteam um Matthias Ostrzolek ein anderes Thema: Welche Spieler stehen gegen die Viktoria zur Verfügung?

Schwaben-Lazarett hat sich nicht gelichtet

Denn gelichtet hat sich das umfangreiche Lazarett in den vergangenen Tagen nicht. Im Gegenteil. Mark Radoki, Achitpol Keereerom und Marco Luburic mussten am Montag das Training vorzeitig beenden. „Ich gehe jedoch davon aus, dass dieses Trio beim Spiel zur Verfügung steht“, sagt Wuschek. Denn eines ist klar: Eine weitere Niederlage können sich die Schwabenritter nicht erlauben. Sonst würde die sportliche Situation immer desaströser werden.