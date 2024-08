Olympisches Kanu-Team aus Augsburg feiert heute auf dem Rathausplatz

Viele Fans haben in den vergangenen zwei Wochen mit dem olympischen Kanuslalom-Team, das nahezu komplett aus Augsburg stammte, mitgefiebert. Am Dienstagnachmittag haben Bürgerinnen und Bürger nun die Gelegenheit, das Olympia–Quintett mit der Silbermedaillengewinnerin Elena Lilik, dem Bronzemedaillengewinner Noah Hegge sowie ihren Teamkollegen Ricarda Funk, Sideris Tasiadis und Stefan Hengst live vor Ort zu erleben. Oberbürgermeisterin Eva Weber empfängt das Olympia-Team am Dienstagnachmittag von 15.45 bis 17.30 Uhr auf dem Augsburger Rathausplatz.

Olympia-Medaillengewinner feiern in Augsburg: Das ist geplant

Geplant ist ein Autokorso der Olympia-Sportler vom Ulrichsplatz zum Rathausplatz, zwischen Moritz- und Rathausplatz vorbei an einem Spalier aus Paddelkindern und weiteren Mitgliedern der Kanu Schwaben Augsburg und des Augsburger Kajak Vereins.

Die Augsburger Slalomkanuten waren bei den Olympischen Spielen in Paris ziemlich erfolgreich. Sie schafften allein sechs Finalteilnahmen zusätzlich zur Silbermedaille von Elena Lilik im Canadier Einer und der Bronzemedaille für Noah Hegge im Kajak Cross. Ergänzt wurden die Topergebnisse mit einem vierten Platz von Sideris Tasiadis im Canadier Einer. (klan)