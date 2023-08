Augsburger Panther

AEV-Neuzugang Tim Schüle: "Erwartungen wurden übertroffen"

Neuverteidiger Tim Schüle (Mitte, Trikotnummer 40) freut sich schon auf die neue Spielzeit im Trikot der Augsburger Panther. Am Donnerstag wartet auf ihn und sein Team das nächste Testspiel.

Tim Schüle ist einer von vielen Panther-Neuzugängen. In seiner neuen Heimat fühlt sich der Verteidiger schon sehr wohl. Am Donnerstag steht das nächste Testspiel auf dem Programm.

Der Jubel in der Bodensee-Arena war groß, als die Augsburger Panther am vergangenen Samstag ihren ersten Testspielsieg einfuhren. Nach drei Niederlagen ohne eigenen Torerfolg gewann der AEV nun im vierten Anlauf der Vorbereitungsphase – im Rahmen des Bodensee-Cups in Kreuzlingen wurden die SC Langnau Tigers mit 2:1 nach Penaltyschießen (0:0, 0:1, 1:0) bezwungen.

Auch Tim Schüle, einer der zahlreichen Neuzugänge der Panther, freut sich über seinen ersten Erfolg im neuen Dress. "Das hat uns sehr gutgetan. Auch auf der Heimfahrt ist es deutlich angenehmer mit einem Sieg im Gepäck", spricht Schüle über die aufgelockerte Stimmung.

