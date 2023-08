Augsburger Panther

Dritte Testspiel-Niederlage für die Panther beim Bodensee-Cup

Plus Dritter Test, dritte Niederlage: Beim Bodensee-Cup unterlagen die Augsburger Panther den Rapperswil-Jona Lakers aus der Schweiz. Ein positives Signal gab es in der Overtime.

Von Milan Sako

Dritter Test, dritte Pleite für die Augsburger Panther: Mit 0:5 (0:3, 0:0, 0:2) unterlag die Mannschaft von Trainer Christof Kreutzer am Freitagabend gegen die Rapperswil-Jona Lakers aus der höchsten Schweizer Liga. Es war der erste Auftritt für den Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beim Bodensee Cup. Im ersten Drittel war die Augsburger Mannschaft offensichtlich noch nicht bereit für Sommer-Eishockey. Nach neun Minuten musste AEV-Torwart Markus Keller erstmals den Puck aus dem eigenen Netz fischen. Die Panther ließen sich in Überzahl von dem Schweizer Spitzenklub, der in der Champions Hockey League startet, überrumpeln. Das zweite Tor schnappten die Augsburger in Unterzahl. Ebenso das 0:3, das eine Sekunde vor der Pausensirene fiel.

Eigene Chancen waren Mangelware, da die Panther meist zu schlampig spielten. Ein Pfostenschuss im eigenen Powerplay war die beste Tor-Möglichkeit des AEV. Die Pässe kamen nicht genau genug zum Mitspieler, auch Überraschungsmomente fehlten im Panther-Spiel. Nach einem torlosen zweiten Abschnitt erhöhten die Schweizer im letzten Drittel auf 5:0. Nach 60 Minuten wird eine Verlängerung gespielt. Der Sieger der Overtime erhält einen Punkt.

